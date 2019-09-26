За прошедший сезон от укусов клещей в крае погибли четыре человека

В краевом управлении Роспотребнадзора подвели итоги сезона клещей. По данным ведомства, в этом году от укусов членистоногих погибли четыре взрослых жителя Красноярского края — они не были привиты от клещевого энцефалита. Для сравнения, в 2018 году зафиксировано три смерти.

Всего с середины марта зарегистрировано 263 случая заболевания энцефалитом, показатель заболеваемости выше, чем в 2018 году, сообщают эксперты. Почти 90 % обратившихся — взрослые.

«Показатель заболеваемости в крае составил 9,1 на 100 тысяч населения против 7,0 за аналогичный период 2018 года. Не превышен среднемноголетний уровень (14,6)», — говорится в сообщении.

Всего с жалобами на укусы клещей в больницы Красноярского края обратились 18 967 человек. Это на три тысячи больше, чем в прошлом году.

Эксперты уверяют, что жители стали чаще ставить прививки от инфекций, которые переносят членистоногие. Доля вакцинированных увеличилась с 11,7 % до 32,8 %.