Красноярцы сообщили о массовой гибели птиц на Ярыгинской набережной

Жители микрорайона «Белые Росы» сообщили о массовой гибели птиц на Ярыгинской набережной. В социальных сетях они опубликовали видео, где запечатлены мертвые синицы на земле. В комментариях к видео автор указывает, что «птицы валяются повсюду».

Причины массовой гибели неизвестны. Горожане только высказывают версии природного ЧП: либо пернатые разбиваются о зеркальные фасады новостроек, либо погибают от переохлаждения.

Напомним, ранее природоохранная прокуратура признала новое здание визит-центра на острове Татышев в Красноярске опасным для птиц. Тогда надзорный орган заинтересовался стеклянным зданием в западной части парка после сообщений очевидцев о разбившихся о его стекла голубях - пернатые не замечали зеркальные окна и врезались в них.

В прокуратуре выяснили, что стеклянные витражи визит-центра не оборудованы защитными устройствами, что и приводит к гибели птиц. Это нарушает требования федеральных законов об охране окружающей среды и животном мире.

Фото: кадр видеозаписи / vk.com/live_kras