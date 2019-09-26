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Красноярцы сообщили о массовой гибели птиц на Ярыгинской набережной

Главная Общество
Красноярск
10:15 26 Сентября 2019
общество, красноярск, птица
Автор: Sibnovosti.ru
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Жители микрорайона «Белые Росы» сообщили о массовой гибели птиц на Ярыгинской набережной. В социальных сетях они опубликовали видео, где запечатлены мертвые синицы на земле. В комментариях к видео автор указывает, что «птицы валяются повсюду».

Причины массовой гибели неизвестны. Горожане только высказывают версии природного ЧП: либо пернатые разбиваются о зеркальные фасады новостроек, либо погибают от переохлаждения.

Напомним, ранее природоохранная прокуратура признала новое здание визит-центра на острове Татышев в Красноярске опасным для птиц. Тогда надзорный орган заинтересовался стеклянным зданием в западной части парка после сообщений очевидцев о разбившихся о его стекла голубях - пернатые не замечали зеркальные окна и врезались в них.

В прокуратуре выяснили, что стеклянные витражи визит-центра не оборудованы защитными устройствами, что и приводит к гибели птиц. Это нарушает требования федеральных законов об охране окружающей среды и животном мире. 

Фото: кадр видеозаписи / vk.com/live_kras

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