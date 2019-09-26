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Главгосэкспертиза одобрила смету строительства седьмого моста через Енисей

Главная Общество
Красноярск
09:27 26 Сентября 2019
общество, красноярск, мост
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Проект строительства самого серверного моста через Енисей получил положительное заключение Главгосэкспертизы. 

Возводить переправу, которая свяжет Северо-Енисейский и Мотыгинский районы с дорогой на Красноярск, начнут в 2020 году. На строительство потребуется 46 месяцев. Мост у поселка Высокогорский станет седьмой переправой через Енисей.

Протяженность автомобильного перехода составит 2028,5 метров, а длина моста – 1196,1 метров. На переправе будет создано две полосы движения, расчетная скорость составит 80 км/ч. Кроме того, будет построена кольцевая развязка с дорогой «Красноярск – Енисейск», передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Строительство самого северного моста через Енисей оценивают в 9,5 млрд рублей. После завершения работ северные территории будут круглогодично доступны для автомобильного транспорта.

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