Главгосэкспертиза одобрила смету строительства седьмого моста через Енисей

Проект строительства самого серверного моста через Енисей получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

Возводить переправу, которая свяжет Северо-Енисейский и Мотыгинский районы с дорогой на Красноярск, начнут в 2020 году. На строительство потребуется 46 месяцев. Мост у поселка Высокогорский станет седьмой переправой через Енисей.

Протяженность автомобильного перехода составит 2028,5 метров, а длина моста – 1196,1 метров. На переправе будет создано две полосы движения, расчетная скорость составит 80 км/ч. Кроме того, будет построена кольцевая развязка с дорогой «Красноярск – Енисейск», передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Строительство самого северного моста через Енисей оценивают в 9,5 млрд рублей. После завершения работ северные территории будут круглогодично доступны для автомобильного транспорта.