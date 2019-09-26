В Красноярске изменят схему движения на ул. Парашютная

В Свердловском районе Красноярска по предписанию ГИБДД меняют схему движения. В пресс-службе городской администрации предупредили, что на ул. Парашютная в районе 88-ого дома запретят остановку. На месте появятся соответствующие дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Такое решение было принято в связи с предписанием ГИБДД в целях обеспечения безопасности дорожного движения, а также исключения дорожно-транспортных происшествий на данном участке», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Изменения вступят в силу с 25 октября. Они будут действовать на постоянной основе.

Напомним, что в предстоящую субботу, 28 сентября, изменится схема движения на загруженном участке у ВДЦ «МixMax». На участке проезда вдоль выставочного центра до перекрестка пр. Свободный и ул. Киренского будет запрещена стоянка и остановка транспорта. Также изменят направления движения на самом проезде. Пока две полосы из трех двигаются по направлению от пр. Свободный, а одна в обратном направлении. После изменения схемы движение организуют наоборот – две полосы поедут в сторону пр. Свободный, а одна в обратном направлении.