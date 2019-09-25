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В крае почти десять тысяч человек заразились гриппом

Главная Общество
Красноярск
17:00 25 Сентября 2019
общество, красноярск, болезнь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Специалисты Роспотребнадзора отчитались о простудных заболеваниях в Красноярском крае. В середине сентября гриппом и ОРВИ заразились 9 810 человек. Чаще всего от простуды страдают дети 3-6 лет. 

По Красноярску ситуация аналогичная — за прошедшую неделю заболели почти 6 тысяч человек. Это ниже эпидемического уровня на 13,3%. 

«Согласно данным лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ, в настоящее время заболеваемость вызвана вирусами не гриппозной этиологии: респираторно-синцитиальной инфекции, аденовирусами, вирусами парагриппа и другими респираторными инфекциями», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в Роспотребнадзоре.

По словам специалистов, все инфекции передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем. Красноярцам советуют избегать контакта с больными людьми, регулярно проветривать помещения и ставить прививки от гриппа. 

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