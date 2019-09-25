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На возведение инженерной инфраструктуры для ЖК «Ясный» направят почти 200 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
14:20 25 Сентября 2019
инвестиции, строительство, жилье, недвижимость
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Накануне на заседании комитета краевого парламента строительству и ЖКХ министр финансов Красноярского края Владимир Бахарь озвучил основные статьи расхода, которые запланированы в рамках традиционной осенней корректировки регионального бюджета.

В частности, на реализацию краевой госпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» расходы в этом году планируется увеличить на 214 млн рублей. Подавляющее большинство средств будет выделено из региональной казны. В рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства» более 198 миллионов рублей правительство края направит на возведение объектов инфраструктуры ЖК «Ясный».

Напомним, ЖК «Ясный», расположенный в районе Северного шоссе, возводит Красноярский краевой фонд жилищного строительства. Он будет состоять из 13 кирпично-монолитных домов, которые строятся по индивидуальному проекту, разработанному красноярскими архитекторами специально для данной площадки. Жилой комплекс соединится с крупными транспортными артериями Красноярска собственной транспортной развязкой. В шаговой доступности расположатся два детских сада на 270 мест и школа.

Проектная декларация на сайте krasgilfond.ru
Фото: Красноярский краевой фонд жилищного строительства
По материалам Красноярского краевого фонда жилищного строительства

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