На возведение инженерной инфраструктуры для ЖК «Ясный» направят почти 200 млн рублей

Накануне на заседании комитета краевого парламента строительству и ЖКХ министр финансов Красноярского края Владимир Бахарь озвучил основные статьи расхода, которые запланированы в рамках традиционной осенней корректировки регионального бюджета.

В частности, на реализацию краевой госпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» расходы в этом году планируется увеличить на 214 млн рублей. Подавляющее большинство средств будет выделено из региональной казны. В рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства» более 198 миллионов рублей правительство края направит на возведение объектов инфраструктуры ЖК «Ясный».

Напомним, ЖК «Ясный», расположенный в районе Северного шоссе, возводит Красноярский краевой фонд жилищного строительства. Он будет состоять из 13 кирпично-монолитных домов, которые строятся по индивидуальному проекту, разработанному красноярскими архитекторами специально для данной площадки. Жилой комплекс соединится с крупными транспортными артериями Красноярска собственной транспортной развязкой. В шаговой доступности расположатся два детских сада на 270 мест и школа.

Проектная декларация на сайте krasgilfond.ru

Фото: Красноярский краевой фонд жилищного строительства

По материалам Красноярского краевого фонда жилищного строительства