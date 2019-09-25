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Генпрокуратура России проводит в Красноярске совещание по лесным пожарам и вырубкам

Главная Общество
Красноярск
14:33 25 Сентября 2019
красноярск, общество, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Генеральный прокурор России Юрий Чайка, представители федерального надзорного ведомства и полпред президента в СФО Сергей Меняйло проводят в Красноярске совещание. Главные темы заседания — незаконные вырубки лесов и пожары, бушевавшие в Сибири этим летом. Федеральные СМИ публикуют итоги масштабного совещания. 

В этом сезоне ущерб от преступлений в лесной сфере регионов Сибири составил более 10 млрд рублей. Большая часть из них связана с незаконной рубкой. Как пишут РИА «Новости», председатель совещания Юрий Чайка оказался недоволен ситуацией с раскрытием дел по уничтожению лесных насаждений.

Генпрокурор также признал, что в некоторых регионах преступления в сфере противодействия лесным пожарам скрываются правоохранителями. Конкретно о Красноярском крае не говорится ничего, зато множество нарушений обнаружили при проверках в Хабаровском крае. 

Отличилась и Иркутская область — на соседний регион, по данным генпрокуратуры, приходится более половины незаконных рубок леса. Значительная часть добытой древесины там легализуется и вывозится через железнодорожные тупики.

В конце совещания Юрий Чайка призвал своих коллег провести в первой половине 2020 года масштабные проверки лесной отрасли. Это касается и Красноярского края. 

«Дайте оценку деятельности органов власти по проведению лесоустройства, лесовосстановительных работ, законности распоряжения лесными участками, эффективности проводимых мероприятий по контролю», — сказал Чайка, призвав наказывать должностных лиц за ненадлежащее выполнение задач по раскрытию и расследованию преступлений. 

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