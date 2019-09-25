Генпрокуратура России проводит в Красноярске совещание по лесным пожарам и вырубкам

Генеральный прокурор России Юрий Чайка, представители федерального надзорного ведомства и полпред президента в СФО Сергей Меняйло проводят в Красноярске совещание. Главные темы заседания — незаконные вырубки лесов и пожары, бушевавшие в Сибири этим летом. Федеральные СМИ публикуют итоги масштабного совещания.

В этом сезоне ущерб от преступлений в лесной сфере регионов Сибири составил более 10 млрд рублей. Большая часть из них связана с незаконной рубкой. Как пишут РИА «Новости», председатель совещания Юрий Чайка оказался недоволен ситуацией с раскрытием дел по уничтожению лесных насаждений.

Генпрокурор также признал, что в некоторых регионах преступления в сфере противодействия лесным пожарам скрываются правоохранителями. Конкретно о Красноярском крае не говорится ничего, зато множество нарушений обнаружили при проверках в Хабаровском крае.

Отличилась и Иркутская область — на соседний регион, по данным генпрокуратуры, приходится более половины незаконных рубок леса. Значительная часть добытой древесины там легализуется и вывозится через железнодорожные тупики.

В конце совещания Юрий Чайка призвал своих коллег провести в первой половине 2020 года масштабные проверки лесной отрасли. Это касается и Красноярского края.