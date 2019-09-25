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Психолог МЧС из Красноярского края стала лучшей в России

Главная Общество
Красноярск
14:03 25 Сентября 2019
красноярск, общество, конкурс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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В Минусинске работает лучший психолог МЧС России. О этом сообщили в региональном чрезвычайном ведомстве. Екатерина Рева, старший лейтенант внутренней службы шестого отряда ФПС, победила во всероссийском профессиональном конкурсе. Всего в нем участвовали более сотни специалистов. 

«Конкурс проходил в два этапа. В первом психологи со всей России подтверждали свои профессиональные знания. Лучшие девять специалистов прошли во второй тур, который на днях состоялся в Москве. Конкурсанты соревновались в самопрезентации и практических навыках, которые потребовались при решении ситуационных задач», — рассказали в ГУ МЧС по краю. 

По итогам конкурса, первой стала Екатерина Рева. В МЧС она работает с 2011 года. Второе место заняла Юлия Плужникова —старший психолог-инспектор из Ростовской области. Замыкает тройку лидеров Елизавета Духина— психолог Крымского филиала ЦЭПП МЧС России.

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