Психолог МЧС из Красноярского края стала лучшей в России

В Минусинске работает лучший психолог МЧС России. О этом сообщили в региональном чрезвычайном ведомстве. Екатерина Рева, старший лейтенант внутренней службы шестого отряда ФПС, победила во всероссийском профессиональном конкурсе. Всего в нем участвовали более сотни специалистов.

«Конкурс проходил в два этапа. В первом психологи со всей России подтверждали свои профессиональные знания. Лучшие девять специалистов прошли во второй тур, который на днях состоялся в Москве. Конкурсанты соревновались в самопрезентации и практических навыках, которые потребовались при решении ситуационных задач», — рассказали в ГУ МЧС по краю.

По итогам конкурса, первой стала Екатерина Рева. В МЧС она работает с 2011 года. Второе место заняла Юлия Плужникова —старший психолог-инспектор из Ростовской области. Замыкает тройку лидеров Елизавета Духина— психолог Крымского филиала ЦЭПП МЧС России.