25 сентября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярская набережная вошла в топ-10 лучших в России по версии блогера Варламова

Главная Общество
Красноярск
13:12 25 Сентября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Известный российский блогер и урбанист Илья Варламов включил красноярскую левобережную набережную в топ-10 лучших прибрежных пространств в России. Объект оказался на седьмой строчке. 

Сам активист отметил, что в Красноярске пока не научились грамотно делать зонирование и использовать рельеф. Тем не менее, правильно подобранная уличная мебель украшает пространство и делает его приятным для прогулок. 

«Красноярскую набережную делали не совсем «колхозники»: есть какие-то начальные представления о том, каким должно быть общественное пространство. Выбрана относительно симпатичная уличная мебель, неплохие фонари, сделано хорошее мощение. Качество работ не идеальное, но удовлетворительное», — написал Варламов. 

Помимо красноярской набережной, в список блогера попали общественные пространства в Санкт-Петербурге, Белгороде, Москве, Набережных Челнах, Казани, Екатеринбурге, Ухте, Самаре и Туле. 

Напомним, в прошлом году блогер снимал в краевом центре программу «Большая дорога с мэром». Он прошелся по городу с Сергеем Ереминым. Ролик опубликован на youtube. 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Генпрокуратура России проводит в Красноярске совещание по лесным пожарам и вырубкам

Генпрокуратура России проводит в Красноярске совещание по лесным пожарам и вырубкам

25 Сентября 2019 г.
Ущерб от преступлений в лесной сфере в регионах Сибири превысил 10 миллиардов рублей
Новости Красноярска: На возведение инженерной инфраструктуры для ЖК «Ясный» направят почти 200 млн рублей

На возведение инженерной инфраструктуры для ЖК «Ясный» направят почти 200 млн рублей

25 Сентября 2019 г.
Подавляющее большинство средств будет выделено из региональной казны
Новости Красноярска: Психолог МЧС из Красноярского края стала лучшей в России

Психолог МЧС из Красноярского края стала лучшей в России

25 Сентября 2019 г.
В конкурсе участвовали около сотни профессионалов
Новости Красноярска: Для спасенной медведицы из Норильска построили вольер

Для спасенной медведицы из Норильска построили вольер

25 Сентября 2019 г.
Животное переехало на новое место и уже купается в бассейне
Новости Красноярска: Водителей и кондукторов в Красноярске учат работать с инвалидами

Водителей и кондукторов в Красноярске учат работать с инвалидами

25 Сентября 2019 г.
Инструктаж прошли 40 водителей и кондукторов 7 маршрутов
Новости Красноярска: РУСАЛ профинансировал благоустройство дворовых территорий в Советском районе Красноярска

РУСАЛ профинансировал благоустройство дворовых территорий в Советском районе Красноярска

25 Сентября 2019 г.
КрАЗ направил 13,5 миллионов рублей на ремонт и благоустройство
Новости компаний
24/09
Сбербанк принял участие в Форуме инклюзивных практик
20/09
СФУ вошел в международный рейтинг вузов «Три миссии университета»
19/09
В СФУ подвели итоги хакатона «Енисейская Сибирь. Индустрия 4.0»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярский завод «Балтика» продают с большой скидкой

Красноярский завод «Балтика» продают с большой скидкой

24 Сентября 2019 г.
Актив планируют реализовать до конца 2019 года
Новости Красноярска: Теплая погода в Красноярске продержится до следующей недели

Теплая погода в Красноярске продержится до следующей недели

20 Сентября 2019 г.
Пятница станет самым жарким днем
Новости Красноярска: Питерский «Зенит» прилетел в Красноярск без Артема Дзюбы

Питерский «Зенит» прилетел в Красноярск без Артема Дзюбы

25 Сентября 2019 г.
Список игроков пока держат в тайне
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356