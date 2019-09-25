Красноярская набережная вошла в топ-10 лучших в России по версии блогера Варламова

Известный российский блогер и урбанист Илья Варламов включил красноярскую левобережную набережную в топ-10 лучших прибрежных пространств в России. Объект оказался на седьмой строчке.

Сам активист отметил, что в Красноярске пока не научились грамотно делать зонирование и использовать рельеф. Тем не менее, правильно подобранная уличная мебель украшает пространство и делает его приятным для прогулок.

«Красноярскую набережную делали не совсем «колхозники»: есть какие-то начальные представления о том, каким должно быть общественное пространство. Выбрана относительно симпатичная уличная мебель, неплохие фонари, сделано хорошее мощение. Качество работ не идеальное, но удовлетворительное», — написал Варламов.

Помимо красноярской набережной, в список блогера попали общественные пространства в Санкт-Петербурге, Белгороде, Москве, Набережных Челнах, Казани, Екатеринбурге, Ухте, Самаре и Туле.

Напомним, в прошлом году блогер снимал в краевом центре программу «Большая дорога с мэром». Он прошелся по городу с Сергеем Ереминым. Ролик опубликован на youtube.