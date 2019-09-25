Для спасенной медведицы из Норильска построили вольер

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» для спасенной медведицы из Норильска оборудовали вольер. Хищницу уже переселили в новое место — она быстро освоилась и начала плавать в бассейне с игрушками. Об этом на своей странице в социальных сетях написал директор зоопарка Андрей Горбань. Он отметил, что переезд прошел без стресса для животного.

«В ускоренном порядке подготовили временный вольер для найденыша — белой медведицы из Норильска. Палаты не царские, но увеличили площадь существовавшего вольера в два раза, построили новый бассейн. Сейчас главная задача - отмыть медведицу до наступления морозов и продолжить реабилитацию», — отметил директор.

Медведица поправилась до 147 кг. Когда она только прилетела в Красноярск, ее вес составлял 106 кг.

Напомним, истощенная медведица проходит в «Роевом ручье» лечение и реабилитацию. Взрослую хищницу жители Норильска встретили впервые за 40 лет. Естественный ареал обитания медведей севернее — на побережье и островах Северного Ледовитого океана. Эти животные занесены в Красную книгу по всему миру. Зоологи предполагают, что медведицу содержали в неволе, после чего она оказалась на улице. Ее заметили в промышленной зоне Норильска, она питалась отходами, найденными на мусорке.

Фото: «Роев ручей»