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Для спасенной медведицы из Норильска построили вольер

Главная Общество
Красноярск
12:51 25 Сентября 2019
животные, общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» для спасенной медведицы из Норильска оборудовали вольер. Хищницу уже переселили в новое место — она быстро освоилась и начала плавать в бассейне с игрушками. Об этом на своей странице в социальных сетях написал директор зоопарка Андрей Горбань. Он отметил, что переезд прошел без стресса для животного. 

«В ускоренном порядке подготовили временный вольер для найденыша — белой медведицы из Норильска. Палаты не царские, но увеличили площадь существовавшего вольера в два раза, построили новый бассейн. Сейчас главная задача - отмыть медведицу до наступления морозов и продолжить реабилитацию», — отметил директор. 

Медведица поправилась до 147 кг. Когда она только прилетела в Красноярск, ее вес составлял 106 кг. 

Напомним, истощенная медведица проходит в «Роевом ручье» лечение и реабилитацию. Взрослую хищницу жители Норильска встретили впервые за 40 лет. Естественный ареал обитания медведей севернее — на побережье и островах Северного Ледовитого океана. Эти животные занесены в Красную книгу по всему миру. Зоологи предполагают, что медведицу содержали в неволе, после чего она оказалась на улице. Ее заметили в промышленной зоне Норильска, она питалась отходами, найденными на мусорке. 

Фото: «Роев ручей» 

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