Водителей и кондукторов в Красноярске учат работать с инвалидами

Водители и кондукторы коммерческих автобусов в Красноярске прошли обучение работе с пассажирами с ограниченными возможностями здоровья. Инвалиды-колясочники Ольга Шикунова и Александр Мельников показали, как безопасно осуществлять посадку и высадку людей на инвалидных колясках, как разместить коляску в салоне и, как общаться с особенными пассажирами.

Инструктаж прошли 40 водителей и кондукторов маршрутов №№ 3, 9, 20, 85, 90, 92 и 99. Также обучение пройдут сотрудники автобусов № 2 и №71, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«На таких встречах с водителями мы объясняем, как важно грамотно заезжать в остановочный карман, какие есть нюансы при взаимодействии с электрической или механической колясками, как правильно закатывать ту или иную коляску в салон. Водители задают вопросы, пробуют, тренируются, а потом в работе, на маршрутах, быстрее и легче справляются с поставленной задачей. А главное, становятся более внимательными и отзывчивыми к потребностям маломобильных пассажиров», — рассказала Ольга Шикунова.

Отметим, что автопарки частных перевозчиков в Красноярске ежегодно пополняются автобусами, оборудованными специальными подъемниками для инвалидных колясок. Такие машины работают на 52-х маршрутах из 58.