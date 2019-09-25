РУСАЛ профинансировал благоустройство дворовых территорий в Советском районе Красноярска

Красноярский алюминиевый завод направил 13,5 миллионов рублей на ремонт и благоустройство дворовых территорий и сквера Космонавтов. Финансирование работ по реновации общественных пространств РУСАЛ ведет в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве, подписанного в этом году с администрацией Советского района.

На эти средства в двух дворах района, которые объединяют несколько многоквартирных домов, построенных почти 50 лет назад, демонтируются пришедшие в негодность скамейки и детские качели, ведется разбивка и асфальтирование новых дорожек, парковочных площадок, создаются газоны и места отдыха. Позже будет уложено безопасное покрытие, на котором установят детские игровые комплексы с горками и каруселями.

РУСАЛ финансирует ремонтные работы дворов, которые не смогли стать участниками федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». К примеру, жители дома по улице Воронова, 11а на протяжении трех лет подавали заявку на участие в программе, но столкнулись с ограничениями. Довольно просторная дворовая территория объединяет четыре многоквартирных дома, и сделать ремонт такого двора в четыре этапа или по четырем разным проектам невозможно. Федеральная программа не предполагает возможности объединения домов и подачи общей заявки.

– Эту проблему мы решили благодаря управляющей компании, администрации Советского района и компании РУСАЛ, – рассказала Ирина Вишневецкая, председатель дома по улице Воронова, 11а. – У нас возле дома была безобразная дорога. Сейчас нам капитально ремонтируют дорогу, в ближайшем времени сделают ограждения, лавочки. Мы вместе с председателями других домов выбирали малые архитектурные формы, составили схему, план, всё согласовали, чтобы жители были довольны.

Работы ведутся на условиях софинансирования. На благоустройство двора направлено более 9 млн рублей , из которых 7,5 млн – это инвестиции РУСАЛа и более 1 млн рублей – средства самих жителей.

– У нас есть дополнительный источник финансирования – программа наших партнеров. Участие бизнеса здесь незаменимо, именно потому, что не все дворы, нуждающиеся в ремонте, возможно включить в федеральную программу. В мае этого года мы заключили соглашение о социально-экономическом партнерстве с Красноярским алюминиевым заводом, и это соглашение позволяет нам ремонтировать как раз такие дворы. В этих четырех домах на Воронова проживает больше тысячи людей, и обновление двора уже давно необходимо, – отметил Дмитрий Дмитриев, руководитель администрации Советского района города Красноярск.

В рамках соглашения о сотрудничестве РУСАЛ благоустраивает еще один двор на Металлургов, 30д, который также не смог получить федеральное финансирование.

– Для нас это важно, потому что на красноярской промплощадке РУСАЛа работает порядка 10 тысяч человек, половина из которых проживает именно в Советском районе, – отмечает Александр Дроздов, заместитель директора алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ по связям с госорганами и спецпроектам. – Мы очень заинтересованы в том, чтобы наши сотрудники и работали в хороших условиях, и жили в хороших условиях.

Так же РУСАЛ оказывает поддержку городу в благоустройстве сквера Космонавтов. Металлурги обязались установить в сквере новый детский комплекс, выполненный в космической тематике.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»

По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»