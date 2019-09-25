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Мэрия добилась сноса незаконных кафе у Центрального парка

Главная Общество
Красноярск
11:12 25 Сентября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Владельцам незаконных временных сооружений на входе в Центральный парк со стороны набережной не удалось обжаловать решение Арбитражного суда о сносе строений. Третий арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалоб ООО «Кедр Трейд», сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе городской администрации.

Таким образом, владелец должен снести 18 незаконных временных сооружений на верхнем ярусе набережной и на крыше строения напротив Центрального парка. Под снос попал весь развлекательный комплекс, в том числе и кафе. На демонтаж отведено две недели.

«В противном случае снос будет осуществлен в принудительном порядке через службу судебных приставов», - отметили в администрации.

Напомним, в прошлом году представителей властей и обычных красноярцев возмутили деревянные строения с обратной стороны Центрального парка. Недовольные заявляли, что кафе не только портят внешний вид и преграждают путь к набережной, но и являются небезопасными. При большом скоплении людей кровля здания теоретически может обрушиться. Позже выяснилось, что ООО «Кедр Трейд» установил временные сооружения самовольно. 

Фото: Илья Зайцев / facebook

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