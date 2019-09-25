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Прокуратура Сосновоборска признала незаконным требование школы изменить прическу ученика

Главная Общество
Красноярск
08:48 25 Сентября 2019
спорт, красноярск, проверка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Прокуратура вынесла представление в адрес руководителя управления образования администрации Сосновоборска после скандала со стильной прической ученика. В надзорном ведомстве признали требование дирекции школы изменить стрижку мальчика противоречащими положениям законодательства об образовании, а также ограничивающими его право на самовыражение.

«На незаконные положения правил внутреннего распорядка и положения о единой школьной форме и внешнем виде обучающихся, утвержденных приказами директора МАОУ «СОШ № 4», в части требований к прическам обучающихся принесены протесты», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевой прокуратуры.

Напомним, 10-летний мальчик сделал такую же прическу как у футболиста Златана Ибрагимовича, собрав волосы в хвост. Руководству школы и учителям это не понравилось: парню предложили сменить стиль или перейти на домашнее обучение. В конфликт вмешались СМИ, а история быстро разлетелась по интернету и социальным сетям. Министр образования края признала ошибку педагогического состава и извинилась перед родителями Прохора.

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