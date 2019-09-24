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Сбербанк принял участие в Форуме инклюзивных практик

Главная Общество
Красноярск
17:38 24 Сентября 2019
красноярск, общество, банк
Автор: Sibnovosti.ru
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23 сентября Красноярское отделение ПАО Сбербанк приняло участие в открытии четвертого Форума инклюзивных практик в качестве бизнес партнера.

Это некоммерческое событие, организованное НКО вместе с властями, которое призвано наметить точки роста системы инклюзивного образования и поддержки ребят с нарушением развития 18+, повысить уровень квалификации специалистов, работающих в инклюзии.

Площадки форума будут работать в конференц-залах отеля «Hilton Garden Inn» до 25 сентября, в программе запланированы презентация и выявление  лучших инклюзивных практик, обсуждение актуальных задач развития системы инклюзивного образования в Красноярском крае и системы сопровождения ребят с выраженными нарушениями развития 18+,  семинары для специалистов края от федеральных и региональных экспертов.

Открылся Форум выступлением Надежды Болсуновской, руководителя движения «Право на счастье».

 «В этом году наш форум включает в себя все сферы инклюзии. Он про то, как люди с особыми потребностями могут на равных учиться, работать, творить, общаться и жить в социуме без барьеров. Очень хочется, чтобы форум был максимально продуктивным,  чтобы этот форум стал не просто очередным событием, а помог дать толчок к более интенсивному развитию инклюзии в Красноярском крае», — отметила Надежда Болсуновская.

В первый день участники рассказывали об удачных инклюзивных проектах. Одним из примеров стал «Зеленый марафон» от Сбербанка. Сбербанк сделал заказ для мастерской «Трудово» на изготовление 1500 медалей для «Зеленого марафона». «Трудово» – это интеграционно-трудовые мастерские для социальной занятости людей с выраженными нарушениями развития. Проект реализуется общественным движением «Право на счастье». Участники проекта «Трудово» создают простую, но востребованную продукцию по заказу бизнеса, населения, социальных и образовательных учреждений. 

Также Сбербанк организовал первый инклюзивный забег в рамках мероприятия. О своём опыте взаимодействия с особыми детьми как посреднику в бизнесе рассказала заместитель управляющего Красноярского отделения ПАО Сбербанк Наталья Витковская.

 «Восьмой год Сбербанк на территории Красноярска устраивает «Зелёный марафон». В этом году мы впервые приняли решение организовать инклюзивный забег. В нем приняли участие 179 детей, которые преодолели дистанцию 500 метров, 1 километр и 4,2 километра забега наравне с другими участниками, но прибегая к помощи дополнительных средств —коляски, специальные велосипеды. Кроме того, одной из самых популярных площадок «Зеленого марафона» стало арт-пространство «Трудово». На этой площадке дети с удовольствием делали сладкую вату, рисовали аква-грим и участвовали в мастер-классах, где они смогли показать свои трудовые успехи, а сделанные специально для Сбербанка ребятами талисманы — «Сбер-котики», радовали всех участников забега. Мы хотим, чтобы ребята старшего возраста, выходя из детских центров, могли получить профессию, чтобы у них была возможность показать себя как адаптированных к жизни в современном обществе. Мы очень хотим, чтобы ребята были значимыми, чтобы социум их воспринимал, и они сами себя ощущали равными», — рассказала Наталья Витковская.

Сбербанк уже не первый год ведет социальную работу, на протяжении 7 лет активно адаптирует свои офисы под нужды маломобильных, слабослышаших и слабовидящих граждан, а также развивает сотрудничество с мастерскими, где работают особенные ребята. Кроме того, Наталья Витковская рассказала, что сейчас прорабатываются варианты для заказа новогодних сувениров в мастерской «Трудово», что позволит ребятам с ограниченными возможностями получить ещё больше профессиональных навыков, которые могут пригодиться им в дальнейшей жизни.

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