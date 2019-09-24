24 сентября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Пауки в Красноярском крае предчувствуют наступление холодов

Главная Общество
Красноярск
15:59 24 Сентября 2019
красноярск, общество, природа
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Сотрудники национального парка «Шушенский бор» сделали прогноз на предстоящую зиму, основываясь на природных «синоптиков». На этот раз наблюдения за пауками показали, что в регионе скоро будет холодно. В сентябре сотрудники парка заметили обилие паутины на траве и на деревьях. 

«На основании обилия паутин или их отсутствия еще в древности строились первые прогнозы погоды. Позднее было получено научное подтверждение того, что пауки способны предчувствовать приближение холодов или дождей», — рассказали в нацпарке.

Ученые выяснили, что пауки производят много паутины перед холодной зимой — насекомые пытаются поймать больше добычи, то есть создать запасы еды. 

«Чем больше паутины, тем больше запас пищи у паука», – говорят представители нацпарка. 

Напомним, ранее синоптики Гидрометцентра России опубликовали предварительный прогноз погоды в Красноярске на ближайшие шесть месяцев. Декабрь будет теплее, чем в прошлом году, уверены метеорологи. 

Фото: Эленор Пэйт

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В крупнейшей управляющей компании Красноярска сменился гендиректор

В крупнейшей управляющей компании Красноярска сменился гендиректор

24 Сентября 2019 г.
УК «ЖСК» возглавил Илья Сиводедов
Новости Красноярска: В Красноярском крае фотоловушки засняли исчезающего хищника

В Красноярском крае фотоловушки засняли исчезающего хищника

24 Сентября 2019 г.
Речь о снежном барсе
Новости Красноярска: СМИ: В Красноярск с рабочим визитом прибыл главный прокурор России Юрий Чайка

СМИ: В Красноярск с рабочим визитом прибыл главный прокурор России Юрий Чайка

24 Сентября 2019 г.
Официального подтверждения пока нет
Новости Красноярска: Красноярск и Харбин договорились о сотрудничестве в сфере медицины

Красноярск и Харбин договорились о сотрудничестве в сфере медицины

24 Сентября 2019 г.
Делегация из Поднебесной посетила краевой центр
Новости Красноярска: Красноярцев призвали объезжать ул. Маерчака в районе моста через Бугач

Красноярцев призвали объезжать ул. Маерчака в районе моста через Бугач

24 Сентября 2019 г.
Улицы Маерчака, Калинина и пр. Свободный парализованы из-за ремонта моста
Новости Красноярска: Сильный ветер в Красноярске оставил без света десятки домов и повалил остановку

Сильный ветер в Красноярске оставил без света десятки домов и повалил остановку

24 Сентября 2019 г.
Последствия стихии горожане публикуют в социальных сетях
Новости компаний
20/09
СФУ вошел в международный рейтинг вузов «Три миссии университета»
19/09
В СФУ подвели итоги хакатона «Енисейская Сибирь. Индустрия 4.0»
18/09
Сбербанк снижает размер первоначального взноса
18/09
Руководитель компании «Полюс Красноярск» награжден почетной грамотой Президента России
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Теплая погода в Красноярске продержится до следующей недели

Теплая погода в Красноярске продержится до следующей недели

20 Сентября 2019 г.
Пятница станет самым жарким днем
Новости Красноярска: В Красноярском крае насчитали 67 лотерейных миллионеров

В Красноярском крае насчитали 67 лотерейных миллионеров

19 Сентября 2019 г.
Участники лотерей из региона — люди в возрасте 43 лет со средним доходом
Новости Красноярска: Теплоход «Максим Горький» доставили в Красноярск

Теплоход «Максим Горький» доставили в Красноярск

23 Сентября 2019 г.
Судно пришло из Санкт-Петербурга
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356