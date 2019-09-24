Пауки в Красноярском крае предчувствуют наступление холодов

Сотрудники национального парка «Шушенский бор» сделали прогноз на предстоящую зиму, основываясь на природных «синоптиков». На этот раз наблюдения за пауками показали, что в регионе скоро будет холодно. В сентябре сотрудники парка заметили обилие паутины на траве и на деревьях.

«На основании обилия паутин или их отсутствия еще в древности строились первые прогнозы погоды. Позднее было получено научное подтверждение того, что пауки способны предчувствовать приближение холодов или дождей», — рассказали в нацпарке.

Ученые выяснили, что пауки производят много паутины перед холодной зимой — насекомые пытаются поймать больше добычи, то есть создать запасы еды.

«Чем больше паутины, тем больше запас пищи у паука», – говорят представители нацпарка.

Напомним, ранее синоптики Гидрометцентра России опубликовали предварительный прогноз погоды в Красноярске на ближайшие шесть месяцев. Декабрь будет теплее, чем в прошлом году, уверены метеорологи.

Фото: Эленор Пэйт