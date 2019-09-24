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Парк по высшему разряду

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Красноярск
15:27 24 Сентября 2019
красноярск, парк, строительство
Фотография © krskstate.ru
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В микрорайоне Солнечный накануне власти, жители и бизнес обсудили строительство парк, который должен появиться в скором будущем. На встрече с красноярцами слово держали глава Советского района Дмитрий Дмитриев, представители проектной организации и, что немаловажно, инвесторы проекта, готовые вложить в зону рекреации свои средства.

Парк в Солнечном попал в перечень объектов, благоустройство которых будет проводиться в следующем году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». За то, чтобы в микрорайоне появилось достойное место отдыха, проголосовало больше шести тысяч жителей Советского района.

В итоге парк будет построен между «Верхним Солнечным» и третьим микрорайоном. Формат зоны рекреации, выбранный в ходе голосования, определили как современную спортивно-парковую зону. Площадь сквера – более  семи гектаров. Более того, по просьбе жителей там планируется построить бассейн.

В ходе общения с жителями Солнечного, глава Советского района сразу оговорился - это не прожект, а самый настоящий проект, у которого уже есть проектировщики и инвестор.

«Концепция парка утверждена - то, что жители хотят там видеть, обязательно будет. Далее проектировщик подготовит эскиз. Он будет обсужден на рабочей группе и на общественных слушаниях, куда, конечно, будут приглашены красноярцы», - заявил глава района.

По словам Юлии Кузнецовой, директора архитектурно-дизайнерской студии «Рэд-бизнес», ее специалисты адаптируют принятую жителями концепцию парка под данное место и существующий рельеф. Эскиз хорошо впишется в границы земельного участка. Территориально – получится удобно для всех, парк объединит все микрорайоны Солнечного.

«Для меня это уникальная возможность поработать с таким интересным рельефом. Здесь есть возможность развить разнообразные формы досуга и отдыха. Проект должен получиться не банальным и очень отличающимся от проектов, которые ранее реализовывались в Красноярске. Появится скейт-парк, веревочный экстрим-парк, тюбинг-трасса городского масштаба и многое другое», - рассказала Кузнецова.

Максим Замыслов руководит компанией «Красфан» - именно она на начальном этапе выступает инвестором проекта, который готов финансировать проектирование данной зоны рекреации, проводит встречи с архитекторами и дизайнерами. Жители микрорайона на встрече убедились в серьезности намерений властей.

«Такие встречи - это как глоток свежего воздуха. Потому что когда нам пообещали парк, у нас в микрорайоне только и разговоров стало, что о нем. И чего только не говорили. Слухи в общем. А сегодня нам все рассказали из первых, как говорится, уст», - высказалась жительница Солнечного Людмила Разумовская.

Напомним, строительство парка будет возможно не только за счет инвестора, но и средств федерального бюджета в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». На прошлой неделе за проекты по всему городу в рамках данной программы проголосовало рекордное число красноярцев - 84 тысячи.

 

текст: Алексей Спиридонов

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