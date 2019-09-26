Шопинг, который продлевает жизнь. Продукты в онлайне могут сэкономить до 8 лет жизни

Не секрет, что походы в магазины за продуктами отнимают много времени — нужно сначала выбрать товары, отстоять в очереди на кассе, а потом донести тяжелые пакеты до дома. А если появилось желание приготовить что-нибудь экзотическое, то за ингредиентами придется ехать в крупный супермаркет — не самые приятные инвестиции своего свободного времени.

По данным мировых исследователей, женщины за свою жизнь в среднем проводят в магазинах от 3 до 8 лет. Корреспондент Sibnovosti.ru выяснил, как можно сэкономить время и забыть об утомительных походах за покупками. Рассказываем про новый лайфхак для красноярцев.

С 26 сентября сервис Instamart начинает работать в Красноярске. С помощью пары кликов горожане смогут заказать продукты (и не только) на дом прямиком из супермаркета Metro Cash&Carry. Принцип точно такой же, как у доставки еды из ресторанов и кафе. Первый месяц доставка будет бесплатной.

Для кого этот сервис?

Для всех. Instamart помогает экономить время, доставляя на дом самые свежие наборы продуктов.

Часто свободного времени и сил на походы по магазинам не хватает молодым мамам. С запуском нового сервиса им больше не нужно просить родственников посидеть с ребенком, пока родители сделают необходимые покупки или тратить силы на походы по гипермаркету с коляской.

Еще одна аудитория Instamart — бизнесмены и просто занятые люди, у которых нет даже пары часов в неделю на подобные занятия. Доставка продуктов на дом или в офис создана, чтобы облегчить им жизнь.

Курьер донесет продукты прямо до двери — эту функцию точно оценят красноярские пенсионеры. Удобно, когда самые свежие товары оказываются на кухне прямиком из магазина.

Кто будет выбирать свежие и качественные продукты за меня?

Это сделают профессиональные сборщики — люди, которые прошли специальное обучение и каждый день по 10-15 раз «ходят» в магазин вместо вас. Они умеют правильно выбирать самые разные категории товаров: мясо, рыбу, фрукты и овощи (даже экзотические) и многое другое. Профессионалы точно знают, как отобрать спелые манго или авокадо — нетипичные, но очень популярные у сибиряков фрукты.

Как долго будет собираться мой заказ?

Сборщики формируют заказ непосредственно перед доставкой, чтобы к клиенту приехали самые свежие продукты. В корзину не попадут некачественные, помятые или просроченные товары — за этим ответственно следят.

Сначала специалисты собирают непродовольственные и бакалейные товары: бытовую химию, каши, конфеты, хлеб, напитки. В последнюю очередь в корзине окажутся мясные и рыбные деликатесы, овощи, фрукты, замороженные и охлажденные товары — они должны сохранить свежесть.

В случае, если товар не соответствует стандартам качества сервиса или закончился в магазине, сборщик позвонит клиенту и предложит аналогичную замену. Кроме того, если нет возможности разговаривать по телефону со сборщиком, это можно указать при оформлении заказа. Тогда специалист будет действовать согласно инструкции – заменит или отменит товар, не беспокоя клиента.

Как работает сервис Instamart?

Заказать доставку продуктов в Instamart можно на сайте или через приложение — оно доступно для пользователей iOS или Android. Красноярцам необходимо указать адрес доставки и собрать корзину продуктов из магазина Metro.

Затем нужно ввести контакты, а также указать время доставки. Заказ можно сделать круглосуточно, даже по выходным. Например, если вечеринка по случаю дня рождения запланирована на 30 октября, то заказ можно оформить за неделю. Он «зависнет» в системе, но сборщики отправятся за товарами непосредственно перед выездом, чтобы все продукты были свежими. Доставка осуществляется с 9 утра до 11 вечера. Оплатить заказ можно онлайн – в этом случае деньги спишутся в тот момент, когда сборщик будет расплачиваться на кассе, или по карте при получении.

Добавим, что для оформления заказа в Instamart не требуется специальная карта, без которой не обойтись в обычном магазине.

Сколько это стоит?

До конца октября доставка для красноярцев будет бесплатной. Далее стоимость доставки составит 149 рублей при заказе до 5000 рублей, а если стоимость заказа будет выше этой суммы – всего 49 рублей. Оплатить можно либо по карте онлайн – в этом случае деньги с карты спишутся только тогда, когда сборщик будет расплачиваться за вас на кассе. Либо по карте при получении заказа.

Сервис работает без наценок. К тому же, для заказа доступно около 2 тыс. товаров со скидками до 50% каждую неделю.

Доедет ли мой заказ в целости и сохранности?

Конечно. Машина курьера оснащена холодильником и контейнером. Температура в них поддерживается на определенном уровне, чтобы не переморозить и не перегреть продукты. Даже в тридцатиградусную жару мороженное приедет ледяным, а мясо – охлажденным.

Как быстро приедет курьер?

Доставка Instamart в Красноярске осуществляется за пару часов. Клиент пока сможет сделать множество полезных домашних дел, посмотреть любимый сериал и заняться сервировкой стола для гостей. Водитель предупредит о визите за полчаса. Приятный бонус — доставка до квартиры или двери офиса. Курьер поднимется к клиенту, даже если тот живет на 20-м этаже.

На правах рекламы

Фото: Instamart