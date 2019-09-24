В крупнейшей управляющей компании Красноярска сменился гендиректор

Наталья Жавнова покидает пост генерального директора крупнейшей управляющей компании Красноярска «ЖСК» - это бывший «Жилфонд». На этой должности она проработала четыре года. Теперь организацию возглавит Илья Сиводедов, который ранее исполнял обязанности главы города Обь в Новосибирской области. Об этом официально заявлено на сайте управляющей компании.

«Задачи, которые стояли перед Натальей Жавновой четыре года назад, выполнены. В управляющей компании сформирована команда, способная решать самые амбициозные задачи», - отметили в пресс-службе «ЖСК».

Новый гендиректор приступает к обязанностям с 24 сентября. Он планирует усилить работу с населением и намерен лично проводить собрания с собственниками жилья, а также консультации в компании.