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В крупнейшей управляющей компании Красноярска сменился гендиректор

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Красноярск
14:33 24 Сентября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Наталья Жавнова покидает пост генерального директора крупнейшей управляющей компании Красноярска «ЖСК» - это бывший «Жилфонд». На этой должности она проработала четыре года. Теперь организацию возглавит Илья Сиводедов, который ранее исполнял обязанности главы города Обь в Новосибирской области. Об этом официально заявлено на сайте управляющей компании. 

«Задачи, которые стояли перед Натальей Жавновой четыре года назад, выполнены. В управляющей компании сформирована команда, способная решать самые амбициозные задачи», - отметили в пресс-службе «ЖСК».

Новый гендиректор приступает к обязанностям с 24 сентября. Он планирует усилить работу с населением и намерен лично проводить собрания с собственниками жилья, а также консультации в компании.

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