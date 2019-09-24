В Красноярском крае фотоловушки засняли исчезающего хищника

Зоологи Саяно-Шушенского заповедника следят за передвижением редкого хищника — снежного барса или ирбиса. Кадры зверей делают фотоловушки, всего их в заказнике около 70 штук. Периодически им удается заснять редких представителей кошачьих. Также зоологи следят за недавно выпущенными животными. На шее одной из самок закрепили специальный спутниковый ошейник, который показывает ее местоположение.

Ученые выяснили, что самка снежного барса в Саяно-Шушенском заповеднике выбрала северное направление, она осваивает прибрежные склоны. У ирбисов в заказнике отличается маршрут. Например, самец делит тропы с аборигенным снежным барсом Ихтиандром. Самка же выбрала другой путь, но она начала движение в сторону самцов.

«Раньше наиболее пригодным для обитания ибиса считался участок от реки Малые Уры до южной границы заповедника, которая совпадает с административной границей с республикой Тыва. В последние годы отмечено расширение границ ареала вида в северном направлении до реки Сарлы (на 40 км). В пределах заповедника ирбис заходит вглубь территории на расстояние 15-20 км от долины р. Енисей вверх по течению. Вся эта территория полностью совпадает с местами обитания сибирского горного козла», — пояснили ученые.

Сейчас ученые пытаются расположить фотоловушки так, чтобы в них попала самка ирбиса.

Фото: sayanzapoved.ru