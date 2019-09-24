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СМИ: В Красноярск с рабочим визитом прибыл главный прокурор России Юрий Чайка

Главная Общество
Красноярск
11:54 24 Сентября 2019
красноярск, общество, визит
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярск прибыл генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, об этом 24 сентября сообщил ряд СМИ. Официально информацию о визите высокопоставленного чиновника пока не подтверждают. 

Накануне красноярцы заметили усиленные наряды полиции, некоторые дороги на подъезде к городу были перекрыты патрульными машинами. 

Как сообщают СМИ, 25 сентября прокурор проведет совещание с красноярскими силовиками и представителями различных ведомств. Одной из главных тем могут стать проверки по итогам лесных пожаров в Сибири. 

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