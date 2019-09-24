СМИ: В Красноярск с рабочим визитом прибыл главный прокурор России Юрий Чайка

В Красноярск прибыл генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, об этом 24 сентября сообщил ряд СМИ. Официально информацию о визите высокопоставленного чиновника пока не подтверждают.

Накануне красноярцы заметили усиленные наряды полиции, некоторые дороги на подъезде к городу были перекрыты патрульными машинами.

Как сообщают СМИ, 25 сентября прокурор проведет совещание с красноярскими силовиками и представителями различных ведомств. Одной из главных тем могут стать проверки по итогам лесных пожаров в Сибири.