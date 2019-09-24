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Красноярск и Харбин договорились о сотрудничестве в сфере медицины

Главная Общество
Красноярск
10:35 24 Сентября 2019
общество, красноярск, медицина
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярск и Харбин договорились о расширении сотрудничества в сфере медицины. Накануне краевой центр посетила делегация из китайского города. 

Представитель комитета здравоохранения Народного Правительства Харбина Ма Сяофэн отметила, что медицина в Северо-восточном Китае находится на мировом уровне. Особых успехов китайские врачи достигли в лечении детского церебрального паралича.

Хэйлунцзянский медицинский университет готов проводить образовательные, медицинские, научно-технические обмены с вузами и больницами Красноярска, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Общая стоимость научно-исследовательского оборудования университета составляет 370 млн юаней. Университет является одним из ведущих в мире в области исследований сывороточной лекарственной химии традиционной китайской медицины и исследованиях механизма работы иглоукалывания. Образовательные, медицинские, научно-технические обмены ведутся более чем с 40 странами мира, в том числе и с Россией», — добавили в мэрии.

Отметим, что Харбин заинтересован в укреплении сотрудничества с Красноярском в сфере культуры. Красноярских скульпторов пригласили участвовать в традиционном фестивале снежных и ледовых скульптур, который пройдет в Харбине в январе 2020 года.

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