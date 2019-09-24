Красноярцев призвали объезжать ул. Маерчака в районе моста через Бугач

Городские власти рекомендуют автомобилистам объезжать ул. Маерчака в районе моста через Бугач.

Напомним, с июля переправу ремонтируют, половина проезжей части перекрыта. Работы идут также в районе дома № 57 по ул. Маерчака. Из-за перекрытий там организовано реверсивное движение по одной полосе. Магистраль не справляется с потоком автомобилей, в связи с этим ежедневно парализованы и другие дороги Железнодорожного района – в том числе ул. Калинина и пр. Свободный.

«Ежедневно регулировать движение на участках, изменять режимы работы светофоров специалистам приходится буквально в ручном режиме, но все принимаемые меры не приносят значительных изменений. Всех водителей просят по возможности исключить этот участок из своего маршрута», — обратились к автомобилистам в пресс-службе мэрии.

Добавим, что ремонт моста через Бугач продлится до 21 ноября, передает корреспондент Sibnovosti.ru.