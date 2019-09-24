Сильный ветер в Красноярске оставил без света десятки домов и повалил остановку

В Красноярске в ночь на 24 сентября бушевал сильный ветер, порывы которого достигали 24 м/с. Горожане в социальных сетях публикуют последствия стихии.

Так, из-за штормового ветра десятки домов в Покровке и в центре города остались без света. Аварию устранили уже после полуночи.

«До 12:00 24 сентября аварийные отключения будут устранять по ул. Полярная, Бирюсинская и Любы Шевцовой», — рассказали в службе «005».

Ветер повалил деревья на правом берегу, а также на ул. Пролетарская. На ул. Чернышевского он опрокинул автобусную остановку «Детский сад №49», сообщают красноярцы.

Отметим, что синоптики обещают сильный ветер и сегодня, 24 сентября.