В районных администрациях Красноярска открыты «горячие линии» по вопросам отопления

В районных администрациях Красноярска заработали «горячие линии», по которым принимают жалобы на отсутствие отопления. Отопительный сезон в городе стартовал 13 сентября.

Hесурсоснабжающие и жилищные организации отчитались, что батареи стали горячими во всех домах краевого центра.

«Исключение составляют только 5 зданий, где на сегодняшний день идет капитальный ремонт (2 детских сада, 2 корпуса вузов и здание цирка). Впрочем, реальная картина может отличаться от отчетной. Выявить и устранить эти отличия – главная цель работы «горячих линий», — отметили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты принимают жалобы горожан до 25 сентября в рабочее время, передает корреспондент Sibnovosti.ru. В среду с 17:00 до 19:00 на вопросы красноярцев лично будут отвечать главы районных администраций.

Телефоны «горячих линий»: