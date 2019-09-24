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В районных администрациях Красноярска открыты «горячие линии» по вопросам отопления

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Красноярск
08:45 24 Сентября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В районных администрациях Красноярска заработали «горячие линии», по которым принимают жалобы на отсутствие отопления. Отопительный сезон в городе стартовал 13 сентября.

Hесурсоснабжающие и жилищные организации отчитались, что батареи стали горячими во всех домах краевого центра.

«Исключение составляют только 5 зданий, где на сегодняшний день идет капитальный ремонт (2 детских сада, 2 корпуса вузов и здание цирка). Впрочем, реальная картина может отличаться от отчетной. Выявить и устранить эти отличия – главная цель работы «горячих линий», — отметили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты принимают жалобы горожан до 25 сентября в рабочее время, передает корреспондент Sibnovosti.ru. В среду с 17:00 до 19:00 на вопросы красноярцев лично будут отвечать главы районных администраций.

Телефоны «горячих линий»:

  • Железнодорожный район – 221-20-48;

  • Кировский район – 222-37-37;

  • Ленинский район – 264-16-73;

  • Октябрьский район – 247-01-47;

  • Свердловский район – 261-98-90;

  • Советский район – 220-19-86;

  • Центральный район – 227-38-76.

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