В красноярских детских садах станет больше мест

Детский сад № 85 вот-вот откроет свои двери. Строительство нового дошкольного учреждения в микрорайоне «Белые росы» - событие знаковое для города.

Здесь, на улице Карамзина уже завершаются отделочные работы. В учреждении оборудованы восемь групп, музыкальный и спортивный залы, несколько кабинетов для групповых и индивидуальных занятий. Новый детский сад до конца года примет 190 воспитанников.

По словам заведующей детским садом № 85 Елены Коврижкиной, за строительством объекта больше всех следили молодые мамы, живущие в «Белых росах».

«Жители микрорайона давно ждали строительства и открытия нового детского сада, который, конечно же, будет крайне востребован у родителей. Садик построен по всем последним стандартам и регламентам, у нас подбирается отличный коллектив, так что к работе готовы», - рассказала педагог. .

К слову, до конца 2019 года достроят семь новых детских садов. По два садика откроются в микрорайонах «Белые росы» и «Преображенский», по одному в Покровском, Солонцах-2 и на Бугаче. Уже после новогодних каникул они примут более 1 500 дошколят.

«К 2021 году в Красноярске станет на 66 детских садов больше, чем было к началу 2012 года. За 10 лет произошло увеличение количества мест на 23 тысячи. Для сравнения, до начала масштабной стройки дошкольные учреждения посещали около 34 тысяч ребятишек. Сейчас в садах насчитывается более 52 тысячи мест. Через два года мы прибавим еще пять тысяч мест», - рассказала начальник дошкольного отдела главного управления образования администрации города Наталья Дроздова.

Фото с сайта администрации г. Красноярска