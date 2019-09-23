23 сентября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцев предупредили о штормовом ветре

Главная Общество
Красноярск
17:00 23 Сентября 2019
красноярск, общество, погода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Жителей Красноярска предупредили о сильном ветре. 24 сентября в городе ожидаются порывы до 22 м/с. 

«В центральных районах Красноярского края ночью порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, местами до 22 м/с, днем порывы юго-западного ветра 15-18 м/с», — говорится в сообщении Среднесибирского УГМС. 

Неблагоприятная погода сохранится и в среду, 25 сентября, рассказывают синоптики. 

Красноярцам рекомендуют ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, при усилении ветра необходимо держаться подальше от рекламных и других легких конструкций, недостроенных зданий, крупных деревьев. Водителям советуют не парковать рядом с ними автомобили.

О погоде на неделю можно прочитать здесь

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: С заботой об окружающей среде: в Красноярске прошел краевой экологический фестиваль

С заботой об окружающей среде: в Красноярске прошел краевой экологический фестиваль

23 Сентября 2019 г.
В этом году на мероприятии работали 15 конкурсных локаций
Новости Красноярска: На плато Путорана найдены новые виды растений

На плато Путорана найдены новые виды растений

23 Сентября 2019 г.
Проведена экспедиция по заповедной зоне
Новости Красноярска: Синоптики рассказали о погоде в Красноярске на ближайшие полгода

Синоптики рассказали о погоде в Красноярске на ближайшие полгода

23 Сентября 2019 г.
Среднесуточные температуры будут держаться на отметке +1°C
Новости Красноярска: В Красноярском крае продолжаются мероприятия Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче

В Красноярском крае продолжаются мероприятия Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче

23 Сентября 2019 г.
Для учащихся средних классов прошли уроки энергосбережения и энергоэффективности
Новости Красноярска: В красноярском сквере установили памятник Дмитрию Хворостовскому

В красноярском сквере установили памятник Дмитрию Хворостовскому

23 Сентября 2019 г.
На открытии присутствовали супруга и родители певца
Новости Красноярска: Теплоход «Максим Горький» доставили в Красноярск

Теплоход «Максим Горький» доставили в Красноярск

23 Сентября 2019 г.
Судно пришло из Санкт-Петербурга
Новости компаний
20/09
СФУ вошел в международный рейтинг вузов «Три миссии университета»
19/09
В СФУ подвели итоги хакатона «Енисейская Сибирь. Индустрия 4.0»
18/09
Сбербанк снижает размер первоначального взноса
18/09
Руководитель компании «Полюс Красноярск» награжден почетной грамотой Президента России
17/09
Товарный знак против коммунальных клонов
16/09
На Красноярской ГЭС компании En+ Group впервые в России состоялся танцевальный баттл
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцы будут по-новому платить за отопление

Красноярцы будут по-новому платить за отопление

19 Сентября 2019 г.
Такой закон приняли краевые власти
Новости Красноярска: В Красноярском крае насчитали 67 лотерейных миллионеров

В Красноярском крае насчитали 67 лотерейных миллионеров

19 Сентября 2019 г.
Участники лотерей из региона — люди в возрасте 43 лет со средним доходом
Новости Красноярска: При прокладке водопровода в Канске рабочие нашли человеческие кости

При прокладке водопровода в Канске рабочие нашли человеческие кости

19 Сентября 2019 г.
Местные жители рассказывают, что раньше на месте домов было кладбище
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356