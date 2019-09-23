Красноярцев предупредили о штормовом ветре

Жителей Красноярска предупредили о сильном ветре. 24 сентября в городе ожидаются порывы до 22 м/с.

«В центральных районах Красноярского края ночью порывы северо-западного ветра 15-20 м/с, местами до 22 м/с, днем порывы юго-западного ветра 15-18 м/с», — говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.

Неблагоприятная погода сохранится и в среду, 25 сентября, рассказывают синоптики.

Красноярцам рекомендуют ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, при усилении ветра необходимо держаться подальше от рекламных и других легких конструкций, недостроенных зданий, крупных деревьев. Водителям советуют не парковать рядом с ними автомобили.

О погоде на неделю можно прочитать здесь.