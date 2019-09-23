С заботой об окружающей среде: в Красноярске прошел краевой экологический фестиваль

21 сентября в Красноярске состоялся ежегодный Краевой экологический фестиваль «Территория идей». Это мероприятие уже в третий раз организует красноярский краевой центр «Юннаты» при поддержке региональных министерств образования и лесного хозяйства

В этом году на фестивале работали 15 конкурсных локаций, где проходили мастер-классы по сохранению окружающей природы, формированию представления о целесообразности вторичного использования бытовых и хозяйственных отходов.

Гости фестиваля создавали арт-объекты из вторсырья, изготавливали посуду и горшки на гончарном круге, лепили безвредных игрушек-«лизунов», рисовали экокартины, знакомились с экологичными материалами для строительства, кормили питомцев контактного зоопарка на территории центра «Юннаты», изучали следы и голоса животных государственного заповедника «Столбы».

Отдельная площадка фестиваля была посвящена раздельному сбору мусора, на ней можно было не только познакомиться с правилами сортировки отходов, предназначенных для вторичной переработки, но и посмотреть, как устроен и работает современный мусоровоз. Этот «экспонат» предоставил один из организаторов фестиваля — «Красноярская рециклинговая компания». Исполнительный директор левобережного оператора по вывозу ТКО Игорь Ким отметил важность подобных мероприятий:

«Мы постоянно слышим про вновь объявленный режим «черного неба», то про очередную несанкционированную свалку, и надо понимать, что все это не появляется само по себе, а является последствиями деятельности человека. Один — бросил мусор, второй — прошел мимо и не сделал замечание, а в результате образовалась помойка. Поэтому очень важно проводить такие мероприятия как этот фестиваль, результатом которого является экологическое воспитание нашего подрастающего поколения».

Также в рамках фестиваля прошел итоговый смотр-конкурс ландшафтных проектов территорий образовательных учреждений «Гео-декор» —2019, а участники конкурса «Фермер-24» представили реализованные бизнес-планы производства и продажи цветочных культур, овощной, плодово-ягодной продукции, продукции пчеловодства и животноводства. Состоялась презентация акции «Сохраним лес живым!» с выставкой плакатов на тему экологии, мастер-классами и высадкой саженцев древесных растений.

По словам Светланы Ловцевич, директора краевой станции юннатов, с каждым годом в экофестивале участвует все больше организаций: школ, детских образовательных учреждений.

«Если в прошлом году было 15 участников, то в этом — уже 25, включая территории Красноярского края. Мы приглашаем к участию всех, начиная с 6-летнего возраста, и ждем на следующем фестивале «Территория идей», - сообщила она.

Фото: КРК