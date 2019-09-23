На плато Путорана найдены новые виды растений

Ученые провели двухмесячную экспедицию на озере Аян в центре плато Путорана. Исследователи подсчитали представителей флоры и фауны и нашли новые виды растений, которых раньше на территории не было, рассказали в ФГБУ «Заповедники Таймыра».

Сегодня на территории озера встречается 332 вида растений, однако во время экспедиции ученые собрали данные еще о 20-30 новых видах.