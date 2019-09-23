На плато Путорана найдены новые виды растений

Ученые провели двухмесячную экспедицию на озере Аян в центре плато Путорана. Исследователи подсчитали представителей флоры и фауны и нашли новые виды растений, которых раньше на территории не было, рассказали в ФГБУ «Заповедники Таймыра».
Сегодня на территории озера встречается 332 вида растений, однако во время экспедиции ученые собрали данные еще о 20-30 новых видах.
«Регион плато Путорана интересен ученым, как участок суши между Карским морем и морем Лаптевых, точнее между Енисеем и Хатангой – это самая интересная континентальная часть плато Путорана для изучения. Там находятся не менее пяти растений занесенных в региональную Красную книгу», — рассказали в организации.
Так, в этом сезоне участники экспедиции обнаружили на Аяне пузырчатку разных видов. Это насекомоядное растение, которое иногда встречается на равнинах Таймыра. Но на высоте озера его заметили впервые.
Исследователи также увидели березу, которая ранее здесь не росла. Биологи полагают, что именно ветер принес семена дерева на озеро Аян.
Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что на Таймыре впервые сфотографировали редкую остромордую лягушку.
Фото: «Заповедники Таймыра»