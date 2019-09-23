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Синоптики рассказали о погоде в Красноярске на ближайшие полгода

Главная Общество
Красноярск
14:17 23 Сентября 2019
общество, красноярск, погода
Автор: Sibnovosti.ru
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Синоптики Гидрометцентра России опубликовали предварительный прогноз погоды в Красноярске на ближайшие шесть месяцев. Так, среднесуточные температуры в октябре будут держаться на отметке +0,8...+1°C. Это ниже нормы 2018-го года. Аномально теплую погоду метеорологи обещают жителям Норильска и Туруханска. 

Ноябрь порадует красноярцев комфортной осенней погодой, обещают синоптики — температура будет на 20% выше установленных показателей (-7,6°C). 

Первый месяц зимы начнется с похолодания, но погода будет комфортной для сибиряков — -13.9°C. Жителям северных районов края повезет больше — по сравнению с 2018 годом их ожидает достаточно теплый декабрь.

«В центральных районах Сибирского федерального округа и в Чукотском автономном округе декабрь ожидается теплее, чем в прошлом году», — пояснили специалисты. 

В январе столбики термометров покажут среднюю температуру в Красноярске на уровне -16°C, синоптики также прогнозируют традиционные 40-градусные морозы во второй декаде месяца. 

В феврале среднесуточные температуры будут держаться на отметке -15°C, а в марте — -6.7°C. 

«Выше нормы средняя месячная температура воздуха в марте ожидается на юге Центрального и Приволжского федеральных округов, в Южном, Северо-Кавказском, Уральском и Сибирском федеральных округах, в Забайкалье, в Якутии и на Чукотке», — подытожили синоптики. 

Фото: meteorf.ru

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