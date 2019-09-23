В Красноярском крае продолжаются мероприятия Всероссийского фестиваля #ВместеЯрче

В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче в Центре дополнительного образования детей города Кодинска Красноярского края прошли уроки-квесты по популяризации профессий топливно-энергетического комплекса для начальных классов. Педагоги Ольга Бондаренко и Полина Елистратова вместе со школьниками решали логические задачи, отгадывали кроссворды и загадки, выполняли задания на знания, внимательность и сообразительность. Выяснив, какая команда лучше всех остальных разбирается в работе топливно-энергетического комплекса, ребята с удовольствием делали селфи в фото-зоне, подготовленной сотрудниками Богучанской ГЭС.

Для учащихся средних классов в Центре прошли уроки энергосбережения и энергоэффективности. Хотя такие уроки в ЦДОД стали традиционными, темы для обсуждения каждый раз новые. Ученики профильного «Энергокласса» разбирают на уроках примеры экономии энергии не только на бытовом уровне, но и на более сложных примерах. Сотрудники Богучанской ГЭС рассказывают о рациональном расходовании гидроресурсов в масштабах всего Ангарского каскада ГЭС, приводят примеры сезонных и годовых изменений расходов в зависимости от гидрологической обстановки.

Первые занятия, посвященные энергосбережению и экологическим вопросам возобновляемой энергетики, прошли в кодинских школах в начале сентября. В течение сентября и октября в Центре дополнительного образования, городских и сельских школах Кежемского района пройдут «Энергоуроки» для 5-11 классов с проведением командной игры-викторины «ТЭК», викторины «Энергогений», квесты и классные часы, а также мини-фестиваль «МультЭнергия» - показ детских мультфильмов про электрические приборы. Сотрудники Богучанской ГЭС проведут и специальные занятия по мерам безопасности при обращении с электроприборами в быту и электрооборудованием на улица.

В 2019 году Группа РусГидро проведет в регионах присутствия более 150 мероприятий в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Среди главных событий – городские праздники энергосбережения, Дни открытых дверей, спортивные соревнования, Энергомарафоны, тематические уроки, конкурсы, экскурсии и другие интересные события.

Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче проходит с 2016 года. Он проводится для популяризации культуры бережного отношения к природе и демонстрации современных энергоэффективных технологий, которые используются в различных секторах экономики.

РусГидро участвует в проекте с момента его начала. Компания ежегодно организует экскурсии на энергообъекты и в музеи энергетики, проводит курсы лекций, уроки экологии и бережного отношения к энергоресурсам, тематические конкурсы и др. Эти мероприятия помогают не только привлечь внимание участников фестиваля, прежде всего школьников, к теме энергосбережения, но и знакомят аудиторию с преимуществами энергосберегающих технологий, повышают общий уровень осведомленности в вопросах энергопотребления.

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»

По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»