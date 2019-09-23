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В красноярском сквере установили памятник Дмитрию Хворостовскому

Главная Общество
Красноярск
13:32 23 Сентября 2019
общество, красноярск, памятник
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске торжественно открыли памятник всемирно известному оперному певцу Дмитрию Хворостовскому. Монумент появился в сквере, расположенном на нижнем ярусе института искусств. В церемонии приняли участие родители артиста — Александр и Людмила Хворостовские, вдова Дмитрия Флоранс, а также их дети – Максим и Нина. 

Напомним, в августе прошлого года на этом месте заложили капсулу с прахом певца. Сегодня там открыли памятник, в создании которого принимали участие заслуженные скульпторы и архитекторы России. Эскиз монумента согласовывали родственники певца.

«Это он, его движение, его харизма. Я очень рад, что событие, о котором мы столько мечтали, свершилось», — сказал на церемонии открытия отец певца Александр Хворостовский. 

Дмитрий Хворостовский скончался после тяжелой болезни 22 ноября 2017 года в Лондоне в возрасте 55 лет.

Фото: iu.m.avtushenko / instagram

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