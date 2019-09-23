Теплоход «Максим Горький» доставили в Красноярск из Санкт-Петербурга — судно прошло по Северному морскому пути более шести тысяч километров, сообщается на сайте правительства региона.

Теплоход будут использовать для организации туристических круизов на север Красноярского края. Сейчас крупнейший круизный оператор России — ООО «Водоходъ», которому принадлежит судно, совместно с краевыми властями разрабатывает подробный маршрут.

«Для нас это действительно большое историческое событие, начало большого пути. Это старт и возобновление традиционных маршрутов, которые когда-то были визитной карточкой Красноярска, а с другой стороны, приносили дополнительное развитие на берега Енисея для многих населенных пунктов, задействованных в круизах», — отметил губернатор Александр Усс.

Напомним, завод Санкт-Петербурга построит для Красноярска два круизных лайнера вместимостью 220 пассажиров. Деньги на реализацию проекта заложены в краевом бюджете. Стоимость каждого теплохода составит около 2 млрд рублей.