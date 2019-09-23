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В Красноярске начали борьбу с нелегальными косметологами

Главная Общество
Красноярск
11:03 23 Сентября 2019
медицина, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске специалисты обсудят проблемы, связанные с рынком нелегальных медицинских услуг. На тему «Безлицензионная деятельность как угроза пациенту и цивилизованному рынку медицинских услуг» 26 сентября состоится круглый стол, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. 

По словам экспертов, в Красноярском крае, как и в других регионах стран, процветает черный рынок медуслуг. В частности, это касается косметологов, принимающих пациентов на дому. Нередко такие «врачи» не имеют высшего образования, но при этом делают пациентам инъекции и даже операции. В дальнейшем клиенты сталкиваются с тяжелыми последствиями. 

Как рассказали в Сибирской торгово-промышленной палате, в борьбу с нелегальными косметологами предложили включить прокуратуру, следственный комитет, а также организовать выездные рейды с участием общественных контролеров. 

Напомним, за «незаконное осуществление медицинской деятельности» в российском законодательстве предусмотрен уголовный срок. Если пациент умер после вмешательства, виновнику грозит наказание до 5 лет тюрьмы. 

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