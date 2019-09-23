Здание «Китай города» в Красноярске может быть реконструировано

Владелец ТЦ «Китай-город» на площади Мира в Красноярске отсудил право на реконструкцию здания. Суд признал незаконным отзыв разрешения на проведение восстановительных работ, которое в апреле 2019 в одностороннем порядке аннулировали городские власти.

Разрешение на реконструкцию аварийного здания «Китай-города» собственник – компания ТЭ ООО «Да Дун Юань» - получил в декабре 2017 года. Прокуратура через суд обязала его выполнить восстановительные работы, так как существовала угроза обрушения, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Напомним, что собственник планировал восстановить «Китай-город» и открыть там торговые помещения и офисы. Торговый центр требует капитального ремонта. Еще в 2006 году контролирующие ведомства установили, что здание находится в аварийном состоянии: с треском проседали колонны, по стенам пошли трещины, а в нескольких местах с пола стала отслаиваться керамическая плитка. Эти процессы активизировались, когда произошло существенное повышение уровня воды в Енисее — река вышла из берегов, затопив набережную. В 2013 году «Китай-город» официально закрыли на ремонт. Специалисты предлагали снести здание и построить на его месте современный комплекс.