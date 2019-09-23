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Пожилых красноярцев привезут к скалам на «Столбах» на бесплатных автобусах

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Красноярск
09:53 23 Сентября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Бесплатные автобусы довезут пожилых красноярцев прямо к скалам на «Столбах». У горожан, которым в силу возраста и состояния здоровья сложно пройти 7 километров по заповедному маршруту, будет возможность доехать до Центральных Столбов на шаттле во вторник, 1 октября.

Акцию готовят ко Дню пожилого человека, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу заповедника. 

Автобусы будут отходить от улицы Свердловская. Пассажирам следует ждать шаттл у стелы с надписью «Столбы» перед входом в заповедник. Высадят людей на Перевале, откуда до Первого Столба нужно подняться по деревянной лестнице.

Шаттлы от Стелы на ул.Свердловской отправятся в 10:00, 12:00 и 14:00. От Перевала можно будет уехать в 13:00, 15:00 и 17:00.
 

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