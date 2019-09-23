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Первая антискользящая разметка в центре Красноярске продержалась менее суток

Главная Общество
Красноярск
09:26 23 Сентября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Инновация красноярских дорожников – первая в городе антискользящая разметка на остановке «Дом техники» по ул. Карла Маркса, 93 А – не продержалась и суток.

В минувшую пятницу городская администрация презентовала ярко-красную дорожку из холодного пластика – она нанесена, чтобы пассажиры могли безопасно заходить в автобус и выходить из него. Выполнено яркое покрытие из резиновой крошки, главной особенностью которой является высокая износостойкость, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

В городской администрации отметили, что эксплуатационные качества покрытия должны сохраняться в течение нескольких лет. Однако уже на следующий день после нанесения разметки красноярцы заметили, что покрытие стерлось и потеряло первоначальный вид. В управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства заявили, что подрядчик нанесет разметку заново.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

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