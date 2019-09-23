Летнее тепло задержится в Красноярске еще на один день

Температура воздуха в Красноярске начнет постепенно понижаться со вторника. В понедельник, 23 сентября, в городе еще сохранится по-настоящему летняя погода. По данным Среднесибирского УГМС, воздух прогреется до +24…26°С. Ожидается южный ветер с переходом днем на западный — он будет дуть со скоростью 3-8 м/с, с порывами до 13 м/с. Осадков синоптики не прогнозируют, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Со вторника, 24 сентября, в городе начнутся дожди – они сохранятся до конца недели. Ночью температура понизится до +7°С, в светлое время суток будет около +17°С.

В среду, 25 сентября, Гидрометцентр прогнозирует около +8°С ночью, днем термометры покажут +15°С.

В четверг, 26 сентября, ночные температуры понизятся до +4°С, днем будет около +11°С.

С пятницы, 27 сентября, ночью в городе будет около +2°С, днем не выше +10°С.

