В Красноярске идет строительство виадука через Николаевский проспект

В Красноярске рабочие приступили к строительству виадука через Николаевский проспект. Стоимость проекта составит 134 млн рублей — деньги выделены из федерального бюджета.

Переход построят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Длина моста — более 62 метров, ширина 3 метра. Переход оборудуют лифтами с обеих сторон.

До конца года рабочие зальют фундамент, забьют сваи и установят пролеты.

«С обеих сторон от перехода предусмотрены тротуары. С восточной стороны пешеходные дорожки проложат в направлении общеобразовательной школы №73 по улице Мелькомбинатская, 2. С другой стороны тротуар соединится с улицей Дачной. Ввод пешеходного перехода в эксплуатацию запланирован на 3 квартал 2020 года», — рассказали в мэрии Красноярска.

Отметим, что склон Николаевского моста до начала работ обследовали археологи — ученые нашли на месте раскопок череп древнего льва, останки лошади плейстоценовой эпохи и многое другое.