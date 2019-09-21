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В Красноярске идет строительство виадука через Николаевский проспект

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Красноярск
14:16 21 Сентября 2019
красноярск, общество, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Красноярске рабочие приступили к строительству виадука через Николаевский проспект. Стоимость проекта составит 134 млн рублей — деньги выделены из федерального бюджета. 

Переход построят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Длина моста — более  62 метров, ширина 3 метра. Переход оборудуют лифтами с обеих сторон.

До конца года рабочие зальют фундамент, забьют сваи и установят пролеты. 

«С обеих сторон от перехода предусмотрены тротуары. С восточной стороны  пешеходные дорожки проложат в направлении общеобразовательной школы №73 по улице Мелькомбинатская, 2. С другой стороны тротуар соединится с улицей Дачной. Ввод пешеходного перехода в эксплуатацию запланирован на 3 квартал 2020 года», — рассказали в мэрии Красноярска. 

Отметим, что склон Николаевского моста до начала работ обследовали археологи — ученые нашли на месте раскопок череп древнего льва, останки лошади плейстоценовой эпохи и многое другое. 

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