В Канске археологи нашли уникальные горны и подвески

Археологи при раскопках в районе Канска обнаружили предметы гуннской эпохи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Красноярскую геоархеологию».

Ученым удалось отыскать целый комплекс разновременных стоянок древнего человека. Один из лагерей относится к IV-VII нашей эры, а другой — к бронзовому веку.

«В гуннском слое есть остатки нескольких горнов, вероятно, тут была выплавка металлов. Кроме того, найдены металлические подвески, выполненные, предположительно, в виде голов копытных животных», — сказал руководитель раскопок Александр Барков.

Также удалось обнаружить древнюю посуду из керамики, наконечники и скребки. Археологи предполагают, что древние люди добывали сырье для изготовления орудия у реки Кан.

Напомним, кочевое племя гуннов возникло на территории Забайкалья и Монголии.

Фото: vk.com/krasgeoarcheology