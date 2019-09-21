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В Канске археологи нашли уникальные горны и подвески

Главная Общество
Красноярск
11:24 21 Сентября 2019
красноярск, общество, наука
Автор: Sibnovosti.ru
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Археологи при раскопках в районе Канска обнаружили предметы гуннской эпохи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Красноярскую геоархеологию». 

Ученым удалось отыскать целый комплекс разновременных стоянок древнего человека. Один из лагерей относится к IV-VII нашей эры, а другой — к бронзовому веку.  

«В гуннском слое есть остатки нескольких горнов, вероятно, тут была выплавка металлов. Кроме того, найдены металлические подвески, выполненные, предположительно, в виде голов копытных животных», — сказал руководитель раскопок Александр Барков. 

Также удалось обнаружить древнюю посуду из керамики, наконечники и скребки. Археологи предполагают, что древние люди добывали сырье для изготовления орудия у реки Кан. 

Напомним, кочевое племя гуннов возникло на территории Забайкалья и Монголии. 

Фото: vk.com/krasgeoarcheology

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