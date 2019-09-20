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Застройщик элитного ЖК «Green Park» в Студгородке объяснил отставание по срокам

Главная Общество
Красноярск
16:28 20 Сентября 2019
общество, красноярск
Источник:
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Застройщик элитного ЖК «Green Park» в Студногорке объяснил, почему дольщики до сих пор не получили ключи от своих квартир. Оказалось, что строители переоценили свои силы и не успели сдать дом по ул. Ленинградской вовремя. Заехать в новое жилье красноярцы должны были в апреле 2019 года, но этого так и не произошло. 

«Такой объем строительства в наших климатических условиях за два года практически нереально выполнить. Мы переоценили свои силы», — сказал директор строительной компании Игорь Франкель. 

Проверку провели надзорные ведомства. Документы у застройщика в порядке, а сам дом завершен на 90%. По новой информации, люди смогут заехать в элитный ЖК в конце года. 

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что дольщики «Green Park» обратились к красноярским депутатам с просьбой проверить законность переноса сроков строительства дома по ул. Ленинградская. Инвесторы переживают, что объект по плану должны были сдать в апреле текущего года, но многоэтажка до сих пор не достроена. 

Фото: green-park.city

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