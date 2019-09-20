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Красноярским автошколам предложили ввести экзамен по оказанию первой помощи

Главная Общество
Красноярск
14:31 20 Сентября 2019
общество, красноярск, инициатива
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Участники губернаторского управленческого резерва и эксперты из министерства транспорта и ГИБДД обсудили вопросы повышения безопасности на дорогах края. Основная тема заседания — снижение смертности в ДТП.

По данным правительства, сейчас на 100 тысяч жителей края показатель смертности составляет 13,5 человек. За полгода на дорогах региона погибло 166 человек. 

Участники совещания предложили усовершенствовать улично-дорожную сеть в крае и более тщательно следить за соблюдением норм ПДД на дорогах. Еще одна идея — ввести в автошколах практический экзамен по оказанию первой медицинской помощи. Пока информация по этой теме дается только теоретическая, один вопрос встречается при прохождении экзаменационного теста. 

«Если обеспечить оказание помощи пострадавшим в первые девять минут с момента ДТП, то можно спасти 90% человек. В действующей программе обучения водителей выделено всего 16 часов. Поскольку правила сдачи экзаменов на право управления транспортными средствами утверждены федеральным постановлением,  мы предлагаем наше предложение реализовать Главному управлению МВД России по краю в качестве законодательной инициативы», — сказал один из авторов инициативы. 

Кроме того, авторы предложения хотят ввести такие уроки в школах и других образовательных учреждениях. 

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