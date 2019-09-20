Красноярский край попал в рейтинг регионов с самыми высокооплачиваемыми вакансиями

Роструд составил рейтинг регионов, где опубликовано самое большое число вакансий с высокой заработной платой. В их числе оказался и Красноярский край, где более 7 тысяч таких предложений.

Помимо сибирского региона в список также попали республика Саха (Якутия), Москва, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург.

Самые большие зарплаты в Красноярском крае готовы платить сотрудникам, работающим в сфере строительства, производства, добывающей промышленности и транспорта.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru называли самую высокооплачиваемую рабочую профессию в регионе — около 120 тысяч рублей предлагают геологу. Программисту готовы платить 90 тысяч рублей, а главному инженеру компании в Норильске - 150 тысяч рублей ежемесячно.