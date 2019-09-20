20 сентября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярский край попал в рейтинг регионов с самыми высокооплачиваемыми вакансиями

Главная Общество
Красноярск
12:50 20 Сентября 2019
общество, красноярск, работа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Роструд составил рейтинг регионов, где опубликовано самое большое число вакансий с высокой заработной платой. В их числе оказался и Красноярский край, где более 7 тысяч таких предложений. 

Помимо сибирского региона в список также попали республика Саха (Якутия), Москва, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург. 

Самые большие зарплаты в Красноярском крае готовы платить сотрудникам, работающим в сфере строительства, производства, добывающей промышленности и транспорта. 

Напомним, ранее Sibnovosti.ru называли самую высокооплачиваемую рабочую профессию в регионе — около 120 тысяч рублей предлагают геологу. Программисту готовы платить 90 тысяч рублей, а главному инженеру компании в Норильске - 150 тысяч рублей ежемесячно. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В центре Красноярска появилась первая антискользящая разметка

В центре Красноярска появилась первая антискользящая разметка

20 Сентября 2019 г.
Она поможет избежать падений пассажиров зимой
Новости Красноярска: В субботу на острове Татышев состоится массовый забег

В субботу на острове Татышев состоится массовый забег

20 Сентября 2019 г.
Это всероссийская акция
Новости Красноярска: Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Красноярске ниже эпидпорога всего на 2,4%

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Красноярске ниже эпидпорога всего на 2,4%

20 Сентября 2019 г.
За неделю заболели почти 5 тысяч человек
Новости Красноярска: В гречке из красноярских магазинов нашли плесень

В гречке из красноярских магазинов нашли плесень

20 Сентября 2019 г.
Крупа может быть опасна для детей
Новости Красноярска: В Красноярске ограничено движение на ул. Декабристов

В Красноярске ограничено движение на ул. Декабристов

20 Сентября 2019 г.
Перекрытия продлятся до 1 октября
Новости Красноярска: Теплая погода в Красноярске продержится до следующей недели

Теплая погода в Красноярске продержится до следующей недели

20 Сентября 2019 г.
Пятница станет самым жарким днем
Новости компаний
20/09
СФУ вошел в международный рейтинг вузов «Три миссии университета»
19/09
В СФУ подвели итоги хакатона «Енисейская Сибирь. Индустрия 4.0»
18/09
Сбербанк снижает размер первоначального взноса
18/09
Руководитель компании «Полюс Красноярск» награжден почетной грамотой Президента России
17/09
Товарный знак против коммунальных клонов
16/09
На Красноярской ГЭС компании En+ Group впервые в России состоялся танцевальный баттл
15/09
СФУ станет площадкой для молодых металлургов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае ожидается падение цены на электроэнергию

В Красноярском крае ожидается падение цены на электроэнергию

16 Сентября 2019 г.
Реформа Минэнерго готовит приятный сюрприз физлицам и малому и среднему бизнесу
Новости Красноярска: Красноярцы будут по-новому платить за отопление

Красноярцы будут по-новому платить за отопление

19 Сентября 2019 г.
Такой закон приняли краевые власти
Новости Красноярска: Заведующая складом боеприпасов под Ачинском умерла

Заведующая складом боеприпасов под Ачинском умерла

18 Сентября 2019 г.
Причину смерти установит экспертиза
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356