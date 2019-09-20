В центре Красноярска появилась первая антискользящая разметка

В Красноярске на остановке «Дом техники» по ул. Карла Маркса, 93 А нанесли первую в городе антискользящую разметку — она выполнена из холодного пластика. Теперь пассажиры общественного транспорта смогут безопасно заходить в автобус и выходить из него. О нововведении рассказали в мэрии Красноярска.

«Разметка содержит резиновую крошку, поэтому в зимний период она будет не скользкая. Главная особенность холодного пластика — его высокая износостойкость. Он не боится перепадов температуры, что позволяет ему сохранять свои эксплуатационные качества в течение нескольких лет», — рассказали в администрации корреспонденту Sibnovosti.ru.

Холодный пластик также хорошо отражает свет, что актуально для водителей и пешеходов в темное время суток.

Специалисты добавили, что пластик не содержит токсичных веществ и полностью безопасен для людей и домашних животных.

Фото: vk.com/krasnoyarskrf