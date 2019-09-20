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В субботу на острове Татышев состоится массовый забег

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Красноярск
11:19 20 Сентября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Массовый забег состоится в предстоящую субботу на острове Татышев. В 10:00 стартуют участники всероссийской акции «Кросс нации». Бегунам предстоит преодолеть дистанции в 10 и 2 км. В забеге участвуют спортсмены всех возрастов, которые прошли предварительную регистрацию.

Кроме того, в 10:30 на острове начнется регистрация на студенческие соревнования по случаю Международного дня студенческого спорта.

«Команды вузов Красноярска примут участие в фестивале студенческого спорта – соревнованиях по мини-футболу, волейболу, баскетболу и настольному теннису. Кроме того, для желающих будет работать площадка мас-рестлинга. Регистрация на студенческие соревнования начнется в 10:30, старт в 11:30», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе городской администрации.

Победителям и призерам вручат кубки, медали, грамоты и сувенирную продукцию. 

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