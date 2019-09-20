Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Красноярске ниже эпидпорога всего на 2,4%

Специалисты рассказали, сколько человек в Красноярске и регионе подхватили простудные заболевания. По данным краевого управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю в городе заразились почти 5 тысяч человек. На 10 тысяч жителей приходится 44 заболевших – это ниже эпидпорога всего на 2,4%. В основном болеют дети от 3 до 6 лет и от 7 до 14.

В целом ситуация в регионе обстоит лучше – по краю за неделю с инфекционными простудными заболеваниями обратились более 8 тысяч человек. Уровень пока ниже эпидпорога на 46,5 %.

«Согласно данным лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и ОРВИ, в настоящее время заболеваемость вызвана вирусами не гриппозной этиологии: респираторно-синцитиальной инфекции, аденовирусами, вирусами парагриппа и другими респираторными инфекциями», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в Роспотребнадзоре.

В ведомстве призывают красноярцев не водить больных детей в школы и детские сады. Также специалисты отмечают, что сейчас лучшее время для вакцинации от гриппа.