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В гречке из красноярских магазинов нашли плесень

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Красноярск
10:13 20 Сентября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Эксперты красноярского центра стандартизации и метрологии закупили пять образцов гречки из местных магазинов. Затем крупу направили в Москву, где ее в лаборатории проверили специалисты российского института потребительских испытаний (РИПИ). 

В Красноярске купили крупы следующих торговых марок: «Гудвилл», «Наш лидер» (Алтайский край), «МAKFA» и «Настоящая хозяйка» (Челябинская область), «Мистраль» (Московская область). 

Задача исследования — проверить безопасность гречки по содержанию 11 микотоксинов — токсичных веществ природного происхождения, вырабатываемых некоторыми видами плесневых грибов.

«Согласно результатам испытаний, в двух образцах из Красноярска: «Мистраль» и «Наш лидер» микотоксины не обнаружены. В образце «Гудвилл» выявлен охратоксин А, но в пределах нормы. В оставшихся четырех охратоксин А выявлен в количестве, превышающем норму для детей. То есть формально, гречку можно использовать в пищу только взрослому человеку», — рассказали исследователи. 

Охратоксин А опасен для человека — токсины могут вызвать сильное отравление и даже хронические заболевания, уверяют специалисты. 

Кроме того, эксперты сделали производителям замечания по маркировке товаров. 

«Гречневую крупу подразделяют на виды: ядрица (непропаренная) / ядрица быстроразваривающаяся (пропареная), а также сорта: высший  /первый / второй / третий. В маркировке кроме наименования должны указываться вид и сорт крупы», — пояснили эксперты. 

Не всегда следует верить производителям, которые пишут на упаковках такие фразы: «качество выше ГОСТ», «эко-сертификат, продукт повышенной экологичности», «чистая крупа с российских полей». 

Красноярцам рекомендуют покупать крупу только в официальных торговых точках. 

«Храните продукты в хорошо проветриваемом сухом месте, что минимизирует рост грибов и соответственно накопление микотоксинов в них. Не употребляйте продукты с затхлым запахом или запахом плесени. Соблюдайте срок годности, указанный на упаковке», — пояснили они. 

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