В гречке из красноярских магазинов нашли плесень

Эксперты красноярского центра стандартизации и метрологии закупили пять образцов гречки из местных магазинов. Затем крупу направили в Москву, где ее в лаборатории проверили специалисты российского института потребительских испытаний (РИПИ).

В Красноярске купили крупы следующих торговых марок: «Гудвилл», «Наш лидер» (Алтайский край), «МAKFA» и «Настоящая хозяйка» (Челябинская область), «Мистраль» (Московская область).

Задача исследования — проверить безопасность гречки по содержанию 11 микотоксинов — токсичных веществ природного происхождения, вырабатываемых некоторыми видами плесневых грибов.

«Согласно результатам испытаний, в двух образцах из Красноярска: «Мистраль» и «Наш лидер» микотоксины не обнаружены. В образце «Гудвилл» выявлен охратоксин А, но в пределах нормы. В оставшихся четырех охратоксин А выявлен в количестве, превышающем норму для детей. То есть формально, гречку можно использовать в пищу только взрослому человеку», — рассказали исследователи.

Охратоксин А опасен для человека — токсины могут вызвать сильное отравление и даже хронические заболевания, уверяют специалисты.

Кроме того, эксперты сделали производителям замечания по маркировке товаров.

«Гречневую крупу подразделяют на виды: ядрица (непропаренная) / ядрица быстроразваривающаяся (пропареная), а также сорта: высший /первый / второй / третий. В маркировке кроме наименования должны указываться вид и сорт крупы», — пояснили эксперты.

Не всегда следует верить производителям, которые пишут на упаковках такие фразы: «качество выше ГОСТ», «эко-сертификат, продукт повышенной экологичности», «чистая крупа с российских полей».

Красноярцам рекомендуют покупать крупу только в официальных торговых точках.