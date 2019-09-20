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В Красноярске ограничено движение на ул. Декабристов

Главная Общество
Красноярск
09:23 20 Сентября 2019
общество, красноярск, перекрытия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В администрации Красноярска предупредили об ограничении движения на улице Декабристов. До 1 октября перекрыт участок длиной 20 метров по четной стороне улицы в районе двухэтажного дома №24/1 – это недалеко от перекрестка с ул. Карла Маркса.

Причина ограничения движения – строительство сетей водоотведения, передает корреспондент Sibnovosti.ru.
Подрядчик должен выставить необходимую дорожно-знаковую информацию.

Напомним, что до 7 октября закрыт участок ул. Конституции СССР в районе Арбитражного суда. Там коммунальщики прокладывают инженерные сети к строящимся жилым домам по ул. Ленина. Перекрыт отрезок ул. Конституции от здания № 22 по ул. Ленина до моста через Качу, соединяющего ул. Ленина и ул. Белинского. 

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