Зачем сотруднику развиваться?

— Ты не боишься, что ты обучишь своих сотрудников и они от тебя уйдут? — Я больше боюсь, что я их не обучу и они у меня останутся. (Из разговора двух американских топ-менеджеров)

Согласно данным американского института общественного мнения Gallup, 59% миллениалов* при выборе работодателя считают главным аргументов возможность обучаться на рабочем месте. Поэтому многие компании организовали учебный центр со своей системой внутреннего корпоративного обучения. И компания «Этажи» не исключение.

Общеизвестный факт - на профессию риэлтора не обучают ни в одном университете. Риэлтор - это профессия, включающая в себя и юриста, и экономиста, и маркетолога, и психолога. Но если есть желание работать в сфере недвижимости, но нет опыта работы, что же делать кандидату, который решил отправить резюме будущему работодателю?

«У новых сотрудников очень глобальный вход в эту профессию. Мы не берем специалистов с опытом работы в риэлторском бизнесе. Мы понимаем, что к нам приходят сотрудники, которые получают новую профессию с нуля. Обучение прописано по часам, расписание построено таким образом, чтобы новичок получал новую информацию и успевал ее применять. График плотный первые три недели, потому что много новой информации. До обеда теория, после практика. После трех недель плотной учебы начинается новый этап: занятия в меньшем объеме, но больше экспертизы и больше практики», - рассказывает Марина Васюткина, руководитель Корпоративного учебного центра.

В компании «Этажи» убеждены, что компетентные специалисты вырастут внутри компании, а не зайдут в компанию с рынка. Поэтому обучение нового специалиста по недвижимости проходит не в одну неделю, а длится полтора месяца. Почему так долго проходит обучение? Для того, чтобы новичок смог пройти базовый курс «Основы риэлторской деятельности» и в будущем эффективно применить полученные знания на практике.

Первая часть — навыковые тренинги, которые учат ведению переговоров с различными клиентами. Помимо этого, сотрудники получают знания, касающиеся юридических аспектов совершения сделок с недвижимостью, ипотечного кредитования, специфики рынка вторичного жилья, новостроек и загородной недвижимости.

Все обучение проходит в виде интерактивов и сопровождается кейсами. По окончании обучения все сотрудники получают сертификат, подтверждающий окончание обучения. Самое приятное, что получить профессиональные знания касательно профессии риэлтора, можно абсолютно бесплатно. Кроме того, студенты получают стипендию.

И что, это все? Обучение закончилось? Можно отправляться работать? Нет, развитие специалиста не заканчивается. Абсолютно любой сотрудник компании может обратиться в Учебный центр, и узнать какие мастер-классы, тренинги и семинары планируются в ближайшее время. Также сотрудник может получить поддержку от компании и отправиться на обучение в другой город. Но и это еще не все - в компании развито дистанционное обучение.

«Для сотрудников, которые работают в компании более 4 месяцев, мы разработали модульное обучение, включающее 6 тренингов. Эти тренинги разработал наш внутренний тренерский состав. Например, тренинги “Аргументация”, “Как работать с возражениями?”, “Как предвосхищать желания клиента?”. Также у нас есть проекты с “внешними” тренерами, к нам приезжают Ольга Грищенко с тренингом “Гений переговоров”, Ольга Стасенок “Как понять клиента”, мы практикуем такие игры, как “Эффект красной розы”», - отмечает Марина Васюткина.

Так в чем же заключается цель корпоративного обучения? Ответ прост - чтобы сотрудники были способны решать стоящие перед ними задачи, не просто решать, а делать это качественно. Кто играл в компьютерные игры, прекрасно знают, что нужно «прокачать» своего персонажа, чтобы пройти миссию и идти дальше. Поэтому нужно быть интересующимся, нужно быть любопытным, нужно постоянно учиться чему-то новому, чтобы в своей сфере быть компетентным специалистом. А после поделиться своими знаниями с новыми студентами, которые пришли узнать у профессионала «Кто же такой риэлтор и какие проблемы он решает?».

*или Поколение Y — поколение родившихся после 1981 и до 1996 года, встретивших новое тысячелетие в юном возрасте, характеризующееся прежде всего глубокой вовлечённостью в цифровые технологии.

По материалам компании «Этажи»

Фото: компания «Этажи»

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