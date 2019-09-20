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Зачем сотруднику развиваться?

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Красноярск
09:00 20 Сентября 2019
общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Ты не боишься, что ты обучишь своих сотрудников и они от тебя уйдут? Я больше боюсь, что я их не обучу и они у меня останутся.
(Из разговора двух американских топ-менеджеров)

Согласно данным американского института общественного мнения Gallup, 59% миллениалов* при выборе работодателя считают главным аргументов возможность обучаться на рабочем месте. Поэтому многие компании организовали учебный центр со своей системой внутреннего корпоративного обучения. И компания «Этажи» не исключение. 

Общеизвестный факт - на профессию риэлтора не обучают ни в одном университете. Риэлтор - это профессия, включающая в себя и юриста, и экономиста, и маркетолога, и психолога. Но если есть желание работать в сфере недвижимости, но нет опыта работы, что же делать кандидату, который решил отправить резюме будущему работодателю? 

«У новых сотрудников очень глобальный вход в эту профессию. Мы не берем специалистов с опытом работы в риэлторском бизнесе. Мы понимаем, что к нам приходят сотрудники, которые получают новую профессию с нуля. Обучение прописано по часам, расписание построено таким образом, чтобы новичок получал новую информацию и успевал ее применять. График плотный первые три недели, потому что много новой информации. До обеда теория, после практика. После трех недель плотной учебы начинается новый этап: занятия в меньшем объеме, но больше экспертизы и больше практики», - рассказывает Марина Васюткина, руководитель Корпоративного учебного центра.

В компании «Этажи» убеждены, что компетентные специалисты вырастут внутри компании, а не зайдут в компанию с рынка. Поэтому обучение нового специалиста по недвижимости проходит не в одну неделю, а длится полтора месяца. Почему так долго проходит обучение? Для того, чтобы новичок смог пройти базовый курс «Основы риэлторской деятельности» и в будущем эффективно применить полученные знания на практике.

Первая часть — навыковые тренинги, которые учат ведению переговоров с различными клиентами. Помимо этого, сотрудники получают знания, касающиеся юридических аспектов совершения сделок с недвижимостью, ипотечного кредитования, специфики рынка вторичного жилья, новостроек и загородной недвижимости.

Все обучение проходит в виде интерактивов и сопровождается кейсами. По окончании обучения все сотрудники получают сертификат, подтверждающий окончание обучения. Самое приятное, что получить профессиональные знания касательно профессии риэлтора, можно абсолютно бесплатно. Кроме того, студенты получают стипендию.

Зачем сотруднику развиваться?

И что, это все? Обучение закончилось? Можно отправляться работать? Нет, развитие специалиста не заканчивается. Абсолютно любой сотрудник компании может обратиться в Учебный центр, и узнать какие мастер-классы, тренинги и семинары планируются в ближайшее время. Также сотрудник может получить поддержку от компании и отправиться на обучение в другой город. Но и это еще не все - в компании развито дистанционное обучение. 

«Для сотрудников, которые работают в компании более 4 месяцев, мы разработали модульное обучение, включающее 6 тренингов. Эти тренинги разработал наш внутренний тренерский состав. Например, тренинги “Аргументация”, “Как работать с возражениями?”, “Как предвосхищать желания клиента?”. Также у нас есть проекты с “внешними” тренерами, к нам приезжают Ольга Грищенко с тренингом “Гений переговоров”, Ольга Стасенок “Как понять клиента”, мы практикуем такие игры, как “Эффект красной розы”», - отмечает Марина Васюткина.

Зачем сотруднику развиваться?

Так в чем же заключается цель корпоративного обучения? Ответ прост - чтобы сотрудники были способны решать стоящие перед ними задачи, не просто решать, а делать это качественно. Кто играл в компьютерные  игры, прекрасно знают, что нужно «прокачать» своего персонажа, чтобы пройти миссию и идти дальше. Поэтому нужно быть интересующимся, нужно быть любопытным, нужно постоянно учиться чему-то новому, чтобы в своей сфере быть компетентным специалистом. А после поделиться своими знаниями с новыми студентами, которые пришли узнать у профессионала «Кто же такой риэлтор и какие проблемы он решает?».

Зачем сотруднику развиваться?

*или Поколение Y — поколение родившихся после 1981 и до 1996 года, встретивших новое тысячелетие в юном возрасте, характеризующееся прежде всего глубокой вовлечённостью в цифровые технологии.

По материалам компании «Этажи» 

Фото: компания «Этажи»

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