СФУ вошел в международный рейтинг вузов «Три миссии университета»

19 сентября 2019 года опубликован список 1200 лучших вузов мира по версии MosIUR. Сибирский федеральный университет вошел в интервальную группу 701-800 в мировом рейтинге и в группу 25-32 среди российских вузов.

«Московский международный рейтинг «Три миссии университета», благодаря правильно спланированному позиционированию и масштабнейшей работе экспертов, сумел в короткие сроки стать престижным. Наряду с британскими рейтингами THE и QS, а также китайским ARWU российский рейтинговый продукт теперь воспринимается в международном академическом сообществе как адекватный инструмент оценки уровня университета. Попасть в топ списка почётно как российским, так и зарубежным вузам, - отметил врио ректора СФУ Максим Румянцев. – Характерно, что составители впервые попробовали оценить влияние университетов на общество. У СФУ – это традиционно сильная сторона. С момента создания усилия университета были направлены на выстраивание устойчивых связей с представителями промышленности и бизнеса. Сейчас эта интеграция идет на всех образовательных уровнях и в рамках научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы. Перспективность такого взаимодействия особенно ярко может быть продемонстрированы на таких проектах СФУ как создание Научно-образовательного центра «Енисейская Сибирь: Индустрия 4.0» и создание Института города».

MosIUR или Московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета» - первый российский рейтинг, официально признанный международным сообществом. Рейтинг создан по поручению Владимира Путина с использованием президентского гранта. Инициатива создания рейтинга поддержана ведущими университетами России, Китая, Индии, Ирана, Турции, Японии. Методология рейтинга прошла масштабное общественное обсуждение в России и за рубежом, в котором приняли участие свыше 100 университетов. В состав участников экспертного совета рейтинга входят 25 экспертов из 16 стран.

Принципиальная новизна MosIUR заключается в том, что он впервые оценивает все три ключевые миссии университета: образование, науку и взаимодействие с обществом. Благодаря принципиальной новизне MosIUR получил высокую оценку экспертов, в частности президента международной ассоциации составителей и потребителей образовательных рейтингов IREG Observatory Луис Клаудио Коста, который заявил: «Московский рейтинг открывает новое, второе, поколение академических рейтингов».

Пилотная версия Московского международного рейтинга вузов «Три миссии университета» была опубликована в декабре 2017 года, вторая версия рейтинга – в ноябре 2018 года. В 2018 году рейтинг успешно прошел независимый аудит компании «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», входящей в глобальную сеть PwC.

В 2019 году рейтинг «Три миссии университета» стал более представительным – впервые количество вузов в публикуемом списке превысило 1000, что соответствует современному стандарту ведущих рейтинговых агентств мира. В рейтинге 2019 года представлены 1200 университетов из 79 стран, в том числе 74 российских вуза. Еще одно новшество – международная экспертиза результатов рейтинга с участием 16 авторитетных зарубежных экспертов, каждому из которых направлялись предварительные результаты ранжирования.

Как заявляют составители, для его формирования использовались исключительно объективные критерии, одобренные международными экспертами; репутационные опросы полностью исключены. При этом спектр источников информации для рейтинга гораздо шире традиционно используемых в существующих популярных рейтингах. Источниками информации стали открытые данные официальных сайтов университетов и национальных органов власти, а также данные независимых международных источников: Clarivate Analytics (поставщик данных и метрик из InCites и Global Institutional Profiles Project (GIPP)); Elsevier (владелец библиографической и реферативной базы данных Scopus); онлайн-платформы массового образования Coursera и edX; общедоступная многоязычная универсальная энциклопедия «Википедия»; поисковые системы Google, «Яндекс», Baidu; социальные сети Facebook, Twitter, VK, Sina Weibo; компания Alexa, один из мировых лидеров в области веб-аналитики; веб-сайты международных олимпиад студентов; веб-сайты научных премий из списка IREG List of International Academic Awards.

К верификации результатов рейтинга 2019 года активно привлекались зарубежные специалисты, на рассмотрение которым были представлены данные о конкурентных позициях 691 университета из 1200 (т.е. 57,6% от планируемого к публикации списка). Всего в ходе консультаций с экспертами было проверено 16 стран и территорий – это Австрия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Гонконг, Иран, Италия, Китай, Макао, Мексика, ОАЭ, Польша, Россия, США, Турция. Все замечания экспертов были приняты во внимание, по всем спорным моментам осуществлялись перепроверка исходных данных и в обоснованных случаях в них вносились коррективы.

Оператор рейтинга – Ассоциация составителей рейтингов, рэнкингов и иных оценок эффективности (АСР), членами которой являются ведущие рейтинговые и исследовательские центры.